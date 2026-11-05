Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu

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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
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7 yorum
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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
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Afyonkarahisar’da üç ayrı noktada düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların failinin kimliği belirlendi. Saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir’in yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürerken, Valilikten de olaya ilişkin açıklama geldi.

Afyonkarahisar’da üç ayrı noktada düzenlenen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği olayların şüphelisinin kimliği belirlendi. 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir’in yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ÜÇ AYRI NOKTADA SALDIRI DÜZENLEDİ

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen olaylarda üç ayrı noktada silahlı saldırılar yaşandı. Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşen saldırılarda toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre saldırgan, Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadına ateş açtı. Ardından bölgeden uzaklaşan şüphelinin Ayazini köyünde bir araçta bulunan 3 kişiyi, Kıyır köyünde ise başka bir araçtaki 2 kişiyi öldürdüğü değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİNİN ADI ARİF SEFA ÖZDEMİR

Saldırıların ardından kaçan şüphelinin 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu tespit edildi. Şüphelinin fotoğrafı güvenlik güçlerine dağıtılırken, yakalanması için operasyon başlatıldı.

KIRMIZI RENKLİ ARAÇLA KAÇTI

Şüphelinin saldırıların ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı bildirildi. Kaçış güzergâhına ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının yakalanması için çevre illerde de araştırma yürütüyor.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu

ÜÇ İLDE ARAMA ÇALIŞMASI

Şüphelinin Kütahya yönüne kaçmış olabileceği değerlendirilirken, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de güvenlik güçleri alarma geçti. Olayla ilgili soruşturma ve şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI 

Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Adli sürecin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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Okurların en beğendiği yorum

“Malum Havalar sogudu,alin iceri sicak corba yer icer,Bizde ceza böyle. Örnek aldigimiz Amilerin o kanununu yerine getiremiyoruz.Oku oku oku ...atama bekle…”

Tüm yorumlar (7)
Sefa ÖzdemirCinayetGüncelAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (7)

  • Unknown 123 Unknown 123:
    Malum Havalar sogudu,alin iceri sicak corba yer icer,Bizde ceza böyle. Örnek aldigimiz Amilerin o kanununu yerine getiremiyoruz.Oku oku oku ...atama bekle ..ögretmen ol bir pislik sizi hayattan koparsin 4 1
  • poyraz can poyraz can:
    11 kişiyi öldürmüş daha bir adamı yakalayamamislar bunların hepsini görevden alıp yerlerine işi bilen vasıflı kolluk kuvveti almak gerek 0 2 Yanıtla
    8wfpm7wfcz 8wfpm7wfcz:
    O kadar vasfın varsa gidip sen yakalasana. 0 0
    İsmet Buyuksefil İsmet Buyuksefil:
    Yalnız kurt diyorlar bu tip suçlulara. Amerika bile bunlara karşı yetersiz kalıyor. Eleştirin bir yerde doğru, bizde dikkat et, göbekli polis, jandarma da Avrupa'da 1 numara olabiliriz. 0 0
    poyraz can poyraz can:
    versinler bana görev bak nasıl olur o iş gösterelim 0 0
  • murat uylaş murat uylaş:
    madem terörsüz Türkiye'de yaşayacağız o zaman kolluk kuvvetleri dışında silah bulundurmak yasaklansın bulundurmanın cezasında ağır olsunki cesaret edilemesin 1 0 Yanıtla
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Türk Polisi yakalar. Kaçış yok... 1 0
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