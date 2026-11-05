Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu

Afyonkarahisar’da üç ayrı noktada düzenlenen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği olayların şüphelisinin kimliği belirlendi. 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir’in yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ÜÇ AYRI NOKTADA SALDIRI DÜZENLEDİ

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen olaylarda üç ayrı noktada silahlı saldırılar yaşandı. Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşen saldırılarda toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre saldırgan, Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadına ateş açtı. Ardından bölgeden uzaklaşan şüphelinin Ayazini köyünde bir araçta bulunan 3 kişiyi, Kıyır köyünde ise başka bir araçtaki 2 kişiyi öldürdüğü değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİNİN ADI ARİF SEFA ÖZDEMİR

Saldırıların ardından kaçan şüphelinin 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu tespit edildi. Şüphelinin fotoğrafı güvenlik güçlerine dağıtılırken, yakalanması için operasyon başlatıldı.

KIRMIZI RENKLİ ARAÇLA KAÇTI

Şüphelinin saldırıların ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı bildirildi. Kaçış güzergâhına ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının yakalanması için çevre illerde de araştırma yürütüyor.

ÜÇ İLDE ARAMA ÇALIŞMASI

Şüphelinin Kütahya yönüne kaçmış olabileceği değerlendirilirken, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de güvenlik güçleri alarma geçti. Olayla ilgili soruşturma ve şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Adli sürecin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.