Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki... - Son Dakika
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Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...

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Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
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6 yorum
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Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
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Kırklareli'de pavyona giren tebliğciler ile masada oturan müşteriler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Tebliğcilerin gece kulüpleri ve pavyon ziyaretlerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez  Kırklareli'ydi. Eğlence mekanında masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden grubun bir masayla yaşadığı diyalog ise hayli ilginçti... 

"ŞURAYA BİR KÜÇÜK RAKI SÖYLE BE YA"

Masadakilere yaklaşarak "Var mı bir isteğiniz, emriniz?" diye soran tebliğciye, Trakya şivesiyle yanıt veren bir müşteri "Hocam şuraya bir küçük rakı söyle be ya" karşılığını verdi.

"DİĞER DÜNYADA RABBİM İKRAM EDER"

Müşterinin esprili talebine aynı mizahi tonla karşılık veren tebliğci, "Oraya küçük yeter mi? Kaç kişi var o masada öyle" diyerek masadaki kalabalığa dikkat çekti. Eğlenceli başlayan sohbetin sonunda nasihatte bulunan hoca, "Kardeşim bu dünyada sıkın, diğer dünyada Rabbim ikram eder" ifadelerine yer verdi. 

Okurların en beğendiği yorum

“Hocam, bir ara partileri de gezin; kul hakkı yemenin de büyük bir günah olduğunu hatırlatın. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 29. ayette, “Birbirinizin mallarını…”

Tüm yorumlar (6)
TebliğcilerKırklareliGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Helal hocama zengin bir abimiz vardı aynı şekilde bu yola girdi mahalle de aşevi açtı millet sanıyor ki bunlara para veriliyor inan para verseler de kimse bunu yapamaz hadi kahveye git bakiyim tebliğ yap 2 6
    Micha Schmidt Micha Schmidt:
    Benim de tanıdığım bir zengin abi vardı böyle cemaatlere girdi yuvası dağıldı 40 sene biriktirdiği her şeyi elinden aldılar adam kafayı yedi şimdi küçük bir delikte yaşıyor 8 2
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Hocam, bir ara partileri de gezin; kul hakkı yemenin de büyük bir günah olduğunu hatırlatın. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 29. ayette, “Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin.” buyruluyor. Bakara Suresi 188. ayette de insanların mallarını haksız yollarla yemememiz emrediliyor. Millet yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, sizlerin makam araçlarıyla ve lüks içinde sürdürdüğü hayatı da sorgulamak gerekiyor. İsra Suresi 26 ve 27. ayetlerde israf yasaklanıyor; A'râf Suresi 31. ayette ise “Yiyin, için fakat israf etmeyin.” buyruluyor. Şimdi size soruyorum: Millet geçim derdiyle boğuşurken bu lüks ve gösterişli yaşam hangi ayetle, hangi vicdanla bağdaşıyor? Önce kul hakkını, adaleti ve israf etmemeyi anlatın; sonra da kendi yaşantınızı bu ayetler ışığında bir değerlendirin. 7 0
  • Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Sevim koşşş, bak öbür tarafta rakı varmış. Cafer, biralar kalsın oğlum. 5 0
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Tebliğciler o ortamda bulunduktan sonra onlarda alem yapmışlardır. 0 0 Yanıtla
  • Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Seviyim koşş bak, öbür tarafta rakı varmış. Cafer, biralar kalsın oğlum... 0 0
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