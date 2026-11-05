Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...

Tebliğcilerin gece kulüpleri ve pavyon ziyaretlerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez Kırklareli'ydi. Eğlence mekanında masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden grubun bir masayla yaşadığı diyalog ise hayli ilginçti...

"ŞURAYA BİR KÜÇÜK RAKI SÖYLE BE YA"

Masadakilere yaklaşarak "Var mı bir isteğiniz, emriniz?" diye soran tebliğciye, Trakya şivesiyle yanıt veren bir müşteri "Hocam şuraya bir küçük rakı söyle be ya" karşılığını verdi.

"DİĞER DÜNYADA RABBİM İKRAM EDER"

Müşterinin esprili talebine aynı mizahi tonla karşılık veren tebliğci, "Oraya küçük yeter mi? Kaç kişi var o masada öyle" diyerek masadaki kalabalığa dikkat çekti. Eğlenceli başlayan sohbetin sonunda nasihatte bulunan hoca, "Kardeşim bu dünyada sıkın, diğer dünyada Rabbim ikram eder" ifadelerine yer verdi.