Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce... - Son Dakika
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Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...

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Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...
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8 yorum
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Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...
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Hazar Ergüçlü, katıldığı bir etkinlikte poz verdiği sırada iç çamaşırının göründüğünü fark edince panik içinde göğsünü kapatmaya çalıştı.

Son olarak 'İnci Taneleri' dizisinde rol alan  Hazar Ergüçlü, katıldığı bir etkinlikte kameralar önünde poz verirken iç çamaşırı gözüktü. Durumu fark eden ünlü oyuncu, panikle hemen göğsünü kapattı. 

Okurların en beğendiği yorum

“ay ne kadar utanmistir yerin dibine girmistir ..yazik ki ne yazik boyle namuslu iffetli kadinin basina gelene bak.”

Tüm yorumlar (8)
Hazar ErgüçlüMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (8)

  • Yusuf Yalcin Yusuf Yalcin:
    ay ne kadar utanmistir yerin dibine girmistir ..yazik ki ne yazik boyle namuslu iffetli kadinin basina gelene bak. 6 2
  • Comolokko61 Comolokko61:
    Vah vah çok mu utanmış 5 1
  • Halis demir Halis demir:
    Tiyatrooo nefret ettik et tüccarlarından. 2 1 Yanıtla
  • Cem Demirkaya Cem Demirkaya:
    Ne kadar önemli bir haber. Gündemden düşürmemek lazım son dakika diye geçin herkes görsün görmeyen bilmeyen kalmasın 2 1
  • VillaUmut VillaUmut:
    Şimdi burası hiç iç çamaşırı görmemiş azgın ahlak bekçileriyle dolacak :) 1 2 Yanıtla
    turgayscxcc turgayscxcc:
    Nufusun yuzde 99 u musluman olan bir ülkede yasiyorsun midesi genis.Senin midenin aldigini bizim bigdemiz almiyor olay bukadar basit 0 1
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