Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu

İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand’in, tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkûm edilmesinin ardından tutulduğu Londra’daki Wandsworth Cezaevi’nin koşulları gündeme geldi. Resmî denetim raporlarına göre aşırı kalabalık, haşere istilası, şiddet olayları ve uyuşturucu kullanımıyla mücadele eden cezaevinde mahkûmlar son derece zor şartlarda yaşıyor.

Get Him to the Greek filminin 51 yaşındaki oyuncusu Brand, hakkındaki mahkûmiyet kararının ardından HMP Wandsworth Cezaevi’ne gönderildi. Cezaevinin kapasitesinin çok üzerinde mahkûm barındırdığı ve ciddi altyapı sorunlarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Howard League for Penal Reform adlı kuruluşun verilerine göre, normal kapasitesi 894 kişi olan cezaevinde 1.457 mahkûm bulunuyor. Bu rakam, tesisin kapasitesinin yüzde 163'üne ulaştığını gösteriyor. İngiltere genelindeki cezaevlerinde ortalama doluluk oranı ise yüzde 107 seviyesinde.

Wandsworth Bağımsız İzleme Kurulu tarafından hazırlanan 2024 tarihli rapor da cezaevindeki yaşam koşullarına ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya koydu. Raporda, aşırı kalabalık nedeniyle mahkûmların sağlığının ve güvenliğinin ciddi risk altında olduğu belirtilirken, koşulların "insanlık dışı" olduğu ifade edildi.

Rapora göre, tek kişilik olarak tasarlanan hücrelerde iki mahkûm kalmak zorunda bırakılıyor. Bazı hücrelerin oldukça dar ve bakımsız olduğu, kırık veya eksik pencerelerin yanı sıra kullanılamaz durumdaki mobilya ve donanımların da bulunduğu kaydedildi.

Mahkûmların temel ihtiyaçlarını karşılamakta da zorlandığı belirtiliyor. Bazı mahkûmların iki ila üç hafta boyunca temiz kıyafet alamadığı, duş alanlarının ise nemli, hijyen açısından yetersiz ve ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu aktarıldı. Yetersiz havalandırma nedeniyle yenileme çalışmalarına rağmen hücrelerde yeniden küf oluştuğu bildirildi.

Cezaevindeki altyapı sorunları da dikkat çekiyor. Aşınmış zeminlerin haşerelerin içeri girmesine neden olduğu, sık sık arızalanan kazanlar yüzünden ısıtma sisteminin düzenli çalışmadığı belirtildi. Yaz aylarında hücrelerdeki sıcaklığın 35 dereceyi aştığı da raporda yer aldı.

Mahkûmların günde 22 saate kadar hücrelerinde tutulabildiği, personel yetersizliği nedeniyle açık havada egzersiz yapma imkânlarının da zaman zaman kısıtlandığı ifade edildi.

Cezaevinde yüzlerce şiddet olayı yaşandı

Wandsworth Cezaevi'nde şiddet olayları da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. 2023-2024 dönemini kapsayan rapora göre, mahkûmlar arasında 442, cezaevi personeline yönelik ise 518 saldırı kaydedildi.

Aynı dönemde 302 mahkûmun karıştığı toplam 998 kendine zarar verme olayı yaşandı. Cezaevinde 10 kişi hayatını kaybederken, bu ölümlerden altısının intihar şüphesi taşıdığı belirtildi.

Uyuşturucu kullanımı da cezaevindeki güvenlik sorunları arasında yer alıyor. Ankete katılan mahkûmların yarısından fazlası, yasa dışı uyuşturuculara kolaylıkla ulaşabildiğini söyledi. Raporda, cezaevinin farklı bölümlerinde yoğun şekilde esrar kokusu hissedildiği de aktarıldı.

Yetkililer, söz konusu dönemde 344 uyuşturucu bulgusuna ve 115 alkol ele geçirme olayına ilişkin kayıt tutulduğunu bildirdi.

Ailesini ziyaret etmek isteyenler sıkı güvenlik kontrolünden geçecek

Russell Brand'in ailesinin kendisini cezaevinde ziyaret etmek istemesi halinde sıkı güvenlik prosedürlerine uyması gerekecek. Bu kurallar, 2023 yılında dünyaya gelen küçük oğlu için de geçerli olacak.

Cezaevinde her mahkûmun aynı anda en fazla üç ziyaretçi kabul etmesine izin veriliyor. İlk kez ziyarete gelen kişilerin parmak izleri güvenlik sistemine kaydediliyor. Çocuklar da dahil olmak üzere cezaevine giren herkes üst aramasından geçiriliyor.

Tesiste uyuşturucu tespit köpekleri de görev yapıyor. Bu nedenle ziyaretçiler, uyuşturucu tespiti için eğitilmiş köpeklerin kontrolüne tabi tutulabiliyor.

Ziyaretçiler için katı bir kıyafet kuralı da uygulanıyor. Askılı üstler, derin dekolteli kıyafetler, çok kısa şort ve elbiseler ile yırtık kot pantolon giyen kişilerin cezaevine girişine izin verilmeyebiliyor. Üzerinde saldırgan ifadeler veya sloganlar bulunan kıyafetler de yasak kapsamında.

Ayrıca dini amaçla kullanılan başörtüleri dışında atkı, eldiven, saat, güneş gözlüğü ve şapkaların cezaevine girmeden önce çıkarılması gerekiyor.

Eğitim ve aile görüşmeleri için çeşitli imkânlar sunuluyor

Öte yandan cezaevinde mahkûmların eğitim alabilmesi ve tahliye sonrasındaki hayatlarına hazırlanabilmesi için çeşitli programlar da düzenleniyor.

Mahkûmlar İngilizce, matematik ve bilgisayar eğitiminin yanı sıra berberlik, aşçılık, bisiklet tamiri, bahçecilik, inşaat ve radyo yapımı gibi mesleki kurslara katılabiliyor. Yoga, farkındalık çalışmaları, ebeveynlik eğitimleri, nakış ve koro etkinlikleri de sunulan faaliyetler arasında bulunuyor.

Brand'in ailesiyle iletişimini sürdürmesi için de çeşitli imkânlar mevcut. Cezaevinde her ay düzenlenen aile günlerinde mahkûmlar çocuklarıyla daha rahat bir ortamda vakit geçirebiliyor. Ayrıca babaların çocuklarının okul ödevlerine yardımcı olabilmesi amacıyla bir ödev kulübü de faaliyet gösteriyor. Görüntülü görüşme, telefon ve e-posta yoluyla iletişim kurmak da mümkün.

Russell Brand hakkında iki yıl süren soruşturma yürütüldü

Birden fazla kadının cinsel saldırı iddialarını kamuoyuna taşımasının ardından Russell Brand hakkında yaklaşık iki yıl süren bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonucunda oyuncu, 2025 yılında bir tecavüz, bir oral tecavüz, iki cinsel saldırı ve bir uygunsuz cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Brand, yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddederek masum olduğunu savundu. Ancak perşembe günü görülen davada tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkûm edildi.

Kararın ardından avukat ve Sahota & Sahota Solicitors hukuk bürosunun yöneticisi Kally Sahota, Page Six'e yaptığı özel açıklamada Brand'in alacağı cezaya ilişkin tahminini paylaştı. Sahota, ünlü oyuncunun sekiz veya dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmasını beklediğini söyledi.