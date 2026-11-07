Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Archie Brown\'dan Galatasaray taraftarına olay şart
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
5 yorum

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına ilginç bir şart koştu. Genç taraftardan üzerindeki Galatasaray üstünü çıkarmasını isteyen Brown, isteğinin yerine getirilmesinin ardından fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Archie Brown, gittiği bir kahvecide Galatasaray taraftarıyla yaşadığı ilginç diyalogla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımın kıyafetini giyen bir genç, Brown'ı görünce yanına giderek birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Ancak İngiliz futbolcu, taraftarın isteğini kabul etmek için bir şart sundu.

GALATASARAY ÜSTÜNÜ ÇIKARMASINI İSTEDİ

Archie Brown, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen genç taraftardan üzerindeki Galatasaray kıyafetini çıkarmasını istedi. Fenerbahçeli futbolcunun bu şartını kabul eden genç, üzerindeki sarı-kırmızılı kıyafeti çıkardı. Brown da bunun ardından taraftarla birlikte fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAF İÇİN TAKIMININ KIYAFETİNİ ÇIKARDI

Bir kahvecide yaşanan olayda, farklı takımları destekleyen futbolcu ve taraftar arasında ilginç bir an yaşandı. Galatasaray taraftarının fotoğraf çektirebilmek için üzerindeki takım kıyafetini çıkarması, karşılaşmanın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart
Okurların en beğendiği yorum

“Helal sana Brown adamin dibi”

Tüm yorumlar (5)
GalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Ender Murat Ender Murat:
    Helal sana Brown adamin dibi 4 6 Yanıtla
  • seyfettintuba13 seyfettintuba13:
    bir Fenerbahçe'li futbolcu ile sırf fotoğraf çektirmek için o şanlı Galatasaray formasını çıkartan bir şahsın Galatasaraylı olması mümkün değildir 1 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    O Döt kesin Fenevli film çevirmişler Arche Brown u Musti ile bilardo oynuyormuş ;) 0 0 Yanıtla
  • 61trabzon 61trabzon:
    çıkarma da çekilme de ayıp ya 0 0 Yanıtla
  • Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    bu bir tiyatro mümkün değil bir galatasaraylı üzerindeki formayı çıkarıp bu karakterdeki bir futbolcuyla fotoğraf çekinmez hem profesyonel bir futbolcu böyle bir talepte bulunmaz bugün fenerdesin yarın nerde olacağını biliyor musun archi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Galatasaray’da Osimhen şoku İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
10:07
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 11:33:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android