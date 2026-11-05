Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon - Son Dakika
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Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon

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Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
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1 yorum

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından tesisatçısından gelen WhatsApp durumunu paylaşan kadın bir kullanıcı dikkat çekti. Tesisatçının Galatasaraylı arkadaşlarına göndermede bulunduğu mesaj, kullandığı ifadelerle şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından dikkat çeken bir WhatsApp durumu ortaya çıktı. Kadın bir kullanıcı, tesisatçısından gelen ve maçın sonucuyla ilgili ifadeler içeren WhatsApp durumunun ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Tesisatçının mesajındaki ifadeler ise görenleri şaşırttı.

GALATASARAYLI ARKADAŞLARINA SESLENDİ

Fenerbahçeli olduğu anlaşılan tesisatçı, Liverpool'un geçmişte Beşiktaş'ı 8-0 mağlup etmesini hatırlatarak kendisine takılan Galatasaraylı arkadaşlarına göndermede bulundu. Maç öncesinde arkadaşlarıyla aralarında geçen konuşmayı hatırlatan tesisatçı, Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından telefonlarına cevap alamadığını belirtti.

WhatsApp durumunda şu ifadeler yer aldı:

"Bana Liverpool Beşiktaş'a 8 attı sizde 10 atar diyen Galatasaraylı (Bazı) arkadaşlar Fenerbahçe yenerse size şişe vercem oturursunuz dedim tamam dediniz bu saat oldu telefonu açmıyorsunuz sabah okursunuz durumu şişeye gerek yok skor size yetmiştir en büyük Fenerbahçe."

"TESİSATÇI ABİNİN WP DURUMU, ABİ NE DİYON"

Tesisatçısının WhatsApp durumunu gören kadın kullanıcı, ekran görüntüsünü "Tesisatçı abinin WP durumu, abi ne diyon" notuyla paylaştı. Özellikle tesisatçının arkadaşlarına yönelik kullandığı ifadeler ve mesajını "Şişeye gerek yok, skor size yetmiştir" sözleriyle tamamlaması dikkat çekti.

Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • Abdulkadir ÖZLÜTÜRK Abdulkadir ÖZLÜTÜRK:
    Bunu WhatsApp düşünsün. Hele ne günlere kaldık. Mahremiyet diye bir şey kalmadı. Herkes her yükü taşıya bilir mi? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? 2 0 Yanıtla
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