Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobil içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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