Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Rahmi Özkan\'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı\'dan jet müdahale
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Rahmi Özkan\'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı\'dan jet müdahale
Haber Videosu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duayen avukat Rahmi Özkan'ın "genelev" üzerinden verdiği ilginç örnek canlı yayında şaşkınlık yaratırken, Müge Anlı "Ayrıntılara girmeyin, biz anladık" diyerek müdahale etmek zorunda kaldı.

Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç anlar yaşandı. Programın yıllardır değişmeyen yorumcularından avukat Rahmi Özkan, işlenen bir konu üzerine kendi gençlik yıllarından örnek vermek isterken canlı yayında sınırları zorlayan ifadeler kullandı.

"AYŞE'YE GİTTİĞİNİ BİLİYORSA ARKADAŞI GİTMEZDİ"

Konuşmasına "Üstü kapalı anlatacağım" diyerek başlayan Rahmi Özkan, geçmiş yıllardaki arkadaşlık ve saygı anlayışını ilginç bir örnekle savundu. Kendi gençlik döneminden bahseden Özkan, "Benim gençlik günlerimde tanıdığım, konuştuğum arkadaşlarım genelevde bir kadına gidiyorsa onun yakın arkadaşları o kadına gitmezdi. Genelevde çalışan kadın, akşama kadar 100 kişiyle yatan kadın... Üç numaralı odadaki Ayşe'ye gittiğini yakın arkadaşları biliyorsa arkadaşları gitmez" ifadelerini sarf etti.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA FRENLEDİ

Rahmi Özkan’ın canlı yayındaki bu detaylı açıklamalarını büyük bir şaşkınlıkla dinleyen program sunucusu Müge Anlı, durumun kontrolden çıkması üzerine müdahale etmek zorunda kaldı. Ekran başındakileri ve stüdyodakileri şaşırtan örneğin ardından araya giren Anlı, "Ayrıntılara girmeyin, biz anladık" diyerek Özkan’ın sözlerini kesti ve konuyu hızlıca kapattı.

Okurların en beğendiği yorum

“Bu ne saçmalık, bu ne aymazlık. Böyle yayınların artık derhal kapatılması lazım.”

Tüm yorumlar (4)
Rahmi ÖzkanMüge AnlıMagazinGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • Alpay Dogan Alpay Dogan:
    Bu ne saçmalık, bu ne aymazlık. Böyle yayınların artık derhal kapatılması lazım. 3 0
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    3 numaralı odadaki Ayşe 'ye gitmesini bir de oda da ne kadar gideceğini söyleyecekken Müge Anlı dur bakalım demiş. 2 0
  • Azra Engin Azra Engin:
    Oldu olacak marka ve peçete parasını da söyle 1 0 Yanıtla
  • 4wxywg28mj 4wxywg28mj:
    bu zatın anlattığı bu ortamda anlatması bence talihsizlik olmuştur,evet saygıyı ve namuslu olmanın önemini vurgulamak istiyor ama kan üzerinden anlatması uygun bir anlatım olmamıştır. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
09:19
Meteoroloji’den uyarı Hafta sonu bu illerde kar bastıracak
Meteoroloji'den uyarı! Hafta sonu bu illerde kar bastıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:59:51. #7.12#
SON DAKİKA: Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android