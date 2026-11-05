Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan maçta kaleci Owono ile çarpışan Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği haberinin ardından, EA Sports FC'de dikkat çeken bir fiyat hareketi yaşandığı öne sürüldü. Owono'nun oyuncu kartının değerinin birkaç saat içinde yüzde 1.269 arttığı belirtilirken, bazı oyuncuların kartın oyundan kaldırılabileceği beklentisiyle alım yaptığı iddia edildi.

Futbol dünyasını sarsan ölüm haberinin ardından bu kez popüler futbol oyunu EA Sports FC'deki gelişmeler dikkat çekti. Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşandığı belirtilen olayın ardından, kaleci Owono'nun Ultimate Team kartında olağanüstü bir fiyat artışı görüldüğü öne sürüldü.

KARTIN DEĞERİ YÜZDE 1.269 ARTTI

Paylaşılan ekran görüntüsünde, Owono'nun 67 reytingli oyuncu kartının fiyatının 8.900 oyun içi coine ulaştığı görülüyor. Kartın trend göstergesinde ise yüzde 1.269,23'lük artış yer alıyor. Söz konusu yükselişin, kartın ilerleyen günlerde oyundan kaldırılabileceği beklentisinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

ÖLÜM HABERİNİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ultimate Team oyuncularının, bir futbolcunun kartının paketlerden çıkarılması halinde mevcut kartların daha değerli hale gelebileceğini düşünerek alım yaptığı belirtiliyor. Owono'nun kartına yönelik talebin de benzer bir beklentiyle arttığı iddia edilirken, ölüm haberinin ardından yaşanan fiyat hareketi etik açıdan tartışma yarattı.

Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

EA SPORTS'TAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

EA Sports'un Owono'nun oyuncu kartını Ultimate Team'den kaldıracağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle kartın geleceğine ilişkin değerlendirmeler şimdilik oyuncuların beklentilerine dayanıyor.

Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay dahaNeler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
EA SportsAndorraMiguelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Tuncay Aydın Tuncay Aydın:
    Adamlar tezgahı kurmuşlar, ne kadar enayi varsa da toplanmış, aynı ponzi gibi, ilerde değerlenir hesabı satıyorlar, faydasız işler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:02:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android