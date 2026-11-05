Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil - Son Dakika
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Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil

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Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como'nun Lens'i deplasmanda 9-1 mağlup ettiği karşılaşma dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İtalyan ekibinin tarihi galibiyeti övgüyle karşılanırken Fransız temsilcisinin yaşadığı hezimet sert sözlerle eleştirildi. Fransız Le Figaro gazetesi, "Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil" ifadeleriyle 10 gollü karşılaşmanın yarattığı şaşkınlığı gözler önüne serdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İtalya temsilcisi Como, Fransa deplasmanında Lens karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, rakibini 9-1 mağlup ederek Avrupa futbolunun en dikkat çekici sonuçlarından birini elde etti. Karşılaşmanın ardından İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya ve Portekiz basınında birbirinden çarpıcı manşetler atıldı.

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil

COMO'DAN 9 GOLLÜ TARİHİ GALİBİYET

Como'nun gollerini Anastasios Douvikas (3), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Matteo Papaccioli kaydetti. Lens'in tek golü ise Ruben Aguilar'dan geldi. İtalyan temsilcisi, sekiz farklı galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nin en farklı galibiyet rekorunu da yineledi.

Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil

İTALYAN BASINI COMO'YU MANŞETLERE TAŞIDI

İtalya'nın önde gelen haber ajansı ANSA, tarihi karşılaşmayı "Como tarih yazdı, Lens 9-1'lik skorla ezildi" başlığıyla duyurdu. Ajans, Como'nun performansını İtalyan futbolu için gurur kaynağı olarak değerlendirdi.

La Gazzetta dello Sport ise "Como, çok güzelsin! Lens'te dokuz gol, rekor" manşetini kullandı. Gazete, Fabregas'ın öğrencilerinin İtalyan futbol tarihini yeniden yazdığını vurguladı.

Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil

Corriere della Sera, Como'yu neşeli bir savaş makinesine benzetirken Tuttosport, "Comosutra" başlığıyla tarihi galibiyete dikkat çekti.

"RÜYA GÖRMÜYORSUNUZ, SKOR BİR HATA DEĞİL"

Fransız basınında ise Lens'in aldığı ağır yenilgi geniş yer buldu. Le Figaro, karşılaşmayı "Lens, Como karşısında tarihi boyutlarda bir hezimete uğradı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Gazete, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bir kabus. Gerçek bir kabus. Lille'e karşı Kuzey derbisinde aldıkları hayal kırıklığı yaratan yenilgiden (1-0) sadece birkaç gün sonra Lens, evinde Como'ya karşı kendilerini kurtarma şansına sahipti. Kaçırılmış bir fırsat. Tam bir fiyasko. Florian Thauvin ve takım arkadaşları Çarşamba günü Bollaert'te (1-9) rezil oldular. Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil…"

Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil

FRANSIZ BASINI KENDİ TAKIMINI YERDEN YERE VURDU

L'Equipe, Lens'in yaşadığı yenilgiyi "tarihi bir aşağılanma" olarak nitelendirdi. Gazete, Fransız temsilcisinin Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız kulübünün aldığı en ağır mağlubiyeti yaşadığını yazdı. RMC Sport ise "Şampiyonlar Ligi'nde Lens'in son derece utanç verici çöküşü" başlığını kullandı. Fransız yayın organı, karşılaşmanın ülke futbolu açısından büyük bir darbe olduğunu belirtti. Le Monde da Lens'in 120 yıllık tarihinde benzer bir ağır yenilgiyi yalnızca 1940 yılında Marsilya karşısında yaşadığını hatırlattı.

Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil

İNGİLİZ VE İSPANYOL BASINI DA ŞAŞKIN

İngiliz The Sun gazetesi, "Fabregas'ın sansasyonel İtalyanları Şampiyonlar Ligi'nde DOKUZ gol attı" başlığıyla Como'nun performansını öne çıkardı.

İspanyol Marca gazetesi ise "Como tarih yazdı" manşetini kullandı. Haberde, altı sezon önce İtalya üçüncü liginde mücadele eden kulübün Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir başarıya ulaşmasının önemine dikkat çekildi.

"LENS'TE NELER OLDU?"

Portekiz'in A Bola gazetesi, karşılaşmayı "Lens'te neler oldu?! Nasıl 9-1 kazandılar ve Avrupa'yı şaşkına çevirdiler?" başlığıyla duyurdu. Alman Kicker dergisi de Como'nun tarihi bir galibiyete imza attığını belirterek İtalyan temsilcisinin Şampiyonlar Ligi tarihine geçtiğini yazdı. Como'nun 9-1'lik zaferi Avrupa basınında büyük övgü toplarken Lens'in yaşadığı ağır yenilgi, Fransız futbolunun en çok tartışılan sonuçlarından biri haline geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdıŞampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendilerComo'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
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