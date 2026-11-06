Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi

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Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
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Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
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Brezilya'da bir otelin 7. katındaki pencerenin yerinden çıkması sonucu 26 yaşındaki Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

Brezilya'nın São Luís kentindeki bir otelde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki iki çocuk annesi Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, yedinci kattaki koridor penceresinin yerinden çıkması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Brezilya'da yaşanan korkunç olay, Rio Poty Hotel'de salı günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Erkek arkadaşıyla birlikte otelin koridorunda bulunan Santos, pencerenin yanındaki duvara yaslandıktan sonra pencereye ağırlığını verdi. Bu sırada alüminyum pencere çerçevesi aniden yerinden çıktı. Dengesini kaybeden genç kadın, yedinci kattan aşağıya düştü.

Otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Santos'un erkek arkadaşının olayın ardından açık kalan pencereye birkaç saniye boyunca baktığı ve daha sonra başını pencereden dışarı uzattığı görüldü. Gürültüyü duyarak koridora gelen bir otel çalışanı da olayın hemen ardından bölgeye yöneldi. Genç kadının erkek arkadaşı ise yere oturarak ellerini havaya kaldırdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Santos, otelin giriş bölümünü örten sundurmanın üzerine düştü. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleye rağmen 26 yaşındaki kadın kurtarılamadı.

POLİS ERKEK ARKADAŞININ İFADESİNİ ALDI

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Santos'un kimliği açıklanmayan erkek arkadaşı gözaltına alınarak sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Şahsın ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğunu söylediği bildirildi.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi George Marques, olayda herhangi bir saldırı belirtisine rastlanmadığını açıkladı. Marques, "Herhangi bir itme söz konusu değil. Erkek arkadaşı ona yakın bile değildi" dedi.

Polis ekipleri, pencere çerçevesini inceleyerek yapının neden yerinden çıktığını belirlemeye çalıştı. Yetkililer, şu ana kadar olayın nedenini kesin olarak ortaya koyan teknik bir bulguya ulaşılmadığını ve herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmediğini bildirdi.

GERİDE İKİ ÇOCUK BIRAKTI

Ananindeua kentinde yaşayan Santos'un, Pará eyaletinden gelen erkek arkadaşıyla birlikte 28 Ekim'de São Luís'e gittiği öğrenildi. Çiftin salı günü evlerine dönmeyi planladığı belirtildi.

Hayatını kaybeden genç kadın, biri henüz 4 yaşında olan iki çocuğunu geride bıraktı. Santos'un cenazesi, ailesi ve yakınlarının son görevlerini yerine getirebilmesi için memleketine gönderildi.

Olayın yaşandığı Rio Poty Hotel yönetimi de yayımladığı açıklamada genç kadının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada, Santos'un ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı mesajı iletildi.

ACI HABERİ ANNESİ DUYURDU

Santos'un annesi Betty Negrão, kızını kaybetmenin acısını kabullenmekte zorlandığını söyledi. Yerel basına konuşan acılı anne, "Kızım eğlenmeye gitti, ben ise onu bir tabutun içinde karşılıyorum" sözleriyle yaşadığı yıkımı anlattı.

Genç kadının yakınları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Çocukluk arkadaşlarından biri, birlikte geçirdikleri yılları hatırlatarak, "Birlikte yaşadık, oyunlar oynadık ve büyüdük. Zamanın asla silemeyeceği anılar paylaştık" ifadelerini kullandı.

Bir başka yakını ise yaşanan kaybı kabullenmenin çok zor olacağını belirterek, "Bunun gerçek olduğunu kabullenmek çok zor olacak" mesajını paylaştı.

Öte yandan Santos'un ailesi, cenazesinin memleketine ulaştırılmasına yardımcı olmak amacıyla internet üzerinden bağış kampanyası başlattı.

Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
BrezilyaPolisSon Dakika

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