TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
TBMM\'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
24 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
TBMM\'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
Haber Videosu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti ile AK Partili milletvekilleri arasında başlayan usul tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Milletvekillerinin birbirlerine "Şerefsiz" diyerek bağırdığı anlar kameralara yansırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek salonu terk etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti'nin konuşma sürelerine ilişkin başlattığı usul tartışması, AK Partili milletvekillerinin sert tepkisiyle fiziksel ve sözlü kavgaya dönüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek salondan ayrılmak zorunda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon bir anda yükseldi. İYİ Parti gurubunun konuşma sürelerine kısıtlama getirilmemesi yönünde başlattığı usul tartışmasına, AK Parti sıralarından tepki gösterilmesi üzerine milletvekilleri birbirine girdi.

TBMM'de

"SADAKA MI İSTİYORUZ SİZDEN?"

AK Partili milletvekillerinin, "Sizin üye sayınız düştü ama size bunu uygulamıyoruz" şeklindeki çıkışı komisyondaki fitili ateşledi. Bu ifadelere çok sert tepki gösteren İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, "Sadaka mı istiyoruz sizden?" diyerek sesini yükseltti.

TBMM'de

BAKAN ŞİMŞEK SALONU TERK ETTİ 

Tartışmanın büyümesiyle AK Parti Çorum Milletvekili Süleyman Şahan ile Ayyüce Türkeş arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Şahan'ın "Biz gerekeni yapıyoruz" sözleriyle başlayan gerilim, fon soruşturmaları ve yaşanan mağduriyetler üzerinden alevlendi. Karşılıklı sinkaflı ifadelerin havada uçuştuğu ve milletvekillerinin birbiri üzerine yürüdüğü anlar anbean kameralara yansıdı. Olayların kontrolden çıkması ve komisyona zorunlu ara verilmesi üzerine salonda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşme alanından ayrıldı.

İSTİFA ÇAĞRILARI 

Görüşmenin başlamasından önce de Şimşek, komisyonda CHP ve YENİ Partili milletvekillerinin istifa çağrıları ile karşılaştı. Vekiller, "Fon mağdurları diyor ki ‘Sayın Bakan bunu bildiği halde niye tedbir almadı’ bunun cevabını vermek zorundasınız", "Hemen istifaya davet ediyoruz" sözleriyle Şimşek'e istifa çağrısı yaptılar.

"420 BİN YATIRIMCIYA 130,2 MİLYAR TL ÖDENDİ" 

Komisyondaki konuşmasında ise Şimşek, fon krizinde geri ödemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Büyümenin bu yıl yüzde 3,3 ile Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden 0,5 puan daha düşük olmasını bekliyoruz. Para ve maliye politikasında oluşturduğumuz manevra alanı, küresel şoklara karşı kısa sürede etkili tedbirler almamıza imkân sağladı.

Çoklu şokların yaşandığı 2026 yılında program hedeflerindeki sapma sınırlı kaldı.

108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır."

Okurların en beğendiği yorum

“Sayın bakan adamlar haklı 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılması önemli değil siz bir sene önce konuyu gündeme…”

Tüm yorumlar (24)
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuMehmet ŞimşekMehmet ŞimşekİYİ PartiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (24)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Sayın bakan adamlar haklı 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılması önemli değil siz bir sene önce konuyu gündeme getirmiş kirli oyunların döndüğünü ima etmiştiniz gereğini niye yapmadınız, cumhurbaşkanına niye iletip açıklama yapmadınız 14 4
  • Hasan Deger Hasan Deger:
    kesin Mehmet şimşek ortalığı karıştırıp kaçmıştır 9 4 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    iyi partililer mafya tiplidir dikkatinizi çekerim, iyi Parti Zafer partisi bunlar meclisi karıştırmak için hükümetin çalışmalarını engellemek için dış güçlerin ürettiği piyonlardır. 7 5
  • Gerçekler acıtır Gerçekler acıtır:
    Sayın Şimşek , yük büyüme yok ovp yok para politikası sıkışlaştırma vs vs uzar gider , ama bunları yaparken kendinizden kısın zaten halkın alım gücünü bırak , yemek yiyecek parası kalmadı sayenizde!! 11 1
  • Mustafa Kurt Mustafa Kurt:
    Belediyeler soyulurken susan saman tayfası şimdi bülbül olmuş 6 4
    ali şen ali şen:
    belediyeye kimse susmadı adamalar en ufak delil olmasada içerde tl fatura bulurlarsa müebbet verecekler bizim umrumuzda değil. borsa devletin namusudur tuzak kurulmuşsa ekonomi çöker tuzaklı alana kise gelmez bunu ben çocuklarım ve torunum öder, verdiğin yetki, koruman ve kefilliğinle bizim paralar sendeyse öbür tarafta bu kadar insana ödeyemezsin iflasa uğrarsın 0 0
    ali şen ali şen:
    belediyeleri soyanlar delil olmasada içerde 1tl fatura bulsalar müebbet verecekler bizimde umrumuzda değil, borsaya tuzak kurulursa yatırımcı kaçar ve bir daha gelmez bunu ben çocuklarım torunlarım öder bunlara bu yetkiyi veren savunan kefili olan bu kadar insana öbür tarafta ödeyez iflasa uğrar 0 0
  • hg hg hg hg:
    boş insanlar hep küfreder 7 2
    Makarakukara Kakarakikiri Makarakukara Kakarakikiri:
    Öfke de ettiririr, özellikle fiziki gücün karşı tarafa geçmediği noktada bir takım seslerle uygulanan şiddet türüdür fakat kimi zaman şiir gibi bir tınısı bile olduğu olur 5 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:24
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:31:18. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android