Akvaryumu temizleyen adamı 'Netanyahu' adlı piranhası ısırdı - Son Dakika
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Akvaryumu temizleyen adamı 'Netanyahu' adlı piranhası ısırdı

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Akvaryumu temizleyen adamı \'Netanyahu\' adlı piranhası ısırdı
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Akvaryumu temizleyen adamı \'Netanyahu\' adlı piranhası ısırdı
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Hatay'daki depremin ardından Manavgat'a yerleşen Mehmet Demir, ofisini taşırken akvaryumdaki piranhaları kepçe yerine eliyle almak istedi. İlk balığı sorunsuz aktaran Demir'in avucunu ve parmağını, 'Netanyahu' ismini verdiği ikinci pirana ısırdı. Hastanede tedavi edilerek taburcu edilen Demir, yaşadıklarının kendisini vazgeçirmediğini, yine pirana besleyebileceğini anlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1,5 yıldır akvaryumunda beslediği ve kepçe yerine eliyle almaya çalıştığı piranha tarafından ısırılan vatandaş, yaşadığı olayın pirana beslemesine engel olmayacağını, yeniden pirana besleyeceğini söyledi.

AKVARYUMU TEMİZLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Hatay'da yaşanan depremin ardından ailesiyle birlikte Manavgat'a taşınan Mehmet Demir, yönettiği eğitim kurumunun ofisini başka bir yere taşıdı. Taşınmanın ardından içerisinde pirana ve çöpçü balığı bulunan akvaryumu temizlemek isteyen Demir, balıkların büyüklüğü nedeniyle kepçe kullanmak yerine onları eliyle almak istedi. Piranalardan ilkini sorunsuz şekilde akvaryuma aktaran Demir, "Netanyahu" adını verdiği diğer pirananın saldırısına uğradı. Balığın avucunu ve parmağını ısırarak yaraladığı Demir, olayın ardından Manavgat Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı. Demir, sağlık ekiplerinin gerekli müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

AVUCUNDAN DEMİR PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE ET KOPARDI

Yaklaşık 1,5 yıl önce yavru olarak iki pirana satın aldığını belirten Demir, "Hafta sonunda işyerimizi taşıdık. Yeni işyerimizde akvaryumu yerine koymadan içerisini temizlemek istedim. Her zaman olduğu gibi kepçe yardımıyla balıkları almak için çabaladım. Ama büyük oldukları için kepçe ile alamadım. İlk piranayı elimle sorunsuz olarak aldım. Ne var ki ikinci balığı aldığımda avcumun ortasını ve parmağımı ısırdı. Avcumun ortasından demir para büyüklüğünde et kopardı. Eşimle birlikte vakit geçirmeden Manavgat Devlet Hastanesine geldim ve gerekli müdahale yapıldı" dedi.

YENİDEN PİRANA BESLEYEBİLİRİM

Balıkların başka bir akvaryuma aktarılması sırasında uygun büyüklükte kepçe kullanılmasını öneren Demir, hayvanları çok sevdiğini, değişik hayvanlar beslediğini belirterek "Bu olay benim pirana beslemeyeceğim anlamı taşımıyor. Yine besleyebilirim" dedi.

Kaynak: İHA
Mehmet DemirManavgat3. SayfaAntalyaGüncelYaşamSon Dakika

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