Son Dakika Manavgat Haberleri

- 16:17 Yaya geçidindeki feci kaza kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Kazada kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- 16:02 Antalya'da Yaya Geçidinde Kadına Otomobil Çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçen bir kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- 13:46 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yaparken, aynı zamanda çeşitli etkinlikler düzenliyor. Mobil aşevi aracılığıyla bin kişiye sıcak yemek ikram edilirken, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iftar sofraları kuruldu. Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde ise Hacivat-Karagöz oyunu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okunmasıyla Ramazan nostaljisi yaşandı. Etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek.
- 13:37 Muğlaspor Başkanı Taraftarlara Teşekkür Etti
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor'un Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Manavgat Belediyespor galibiyetinin ardından taraftarlara teşekkür etti ve şampiyonluğa olan inançlarını dile getirdi.
- 11:14 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Mahallelere Mobil Aşevi Tırı ile Sıcak Yemek Dağıtıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemini vurgulayarak mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına başladı. Etkinliklerde geleneksel oyunlar oynandı ve ilahiler okundu. Ayrıca Alanya ve Manavgat'ta da iftar sofraları kuruldu.
- 10:56 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Mobil Aşevi ile Mahallelerde İftar Yemekleri Dağıtıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemini vurgulayarak Mobil Aşevi TIR'ı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına başladı. İlk durağı Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi olan Mobil Aşevi, Ramazan boyunca farklı mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarını sürdürecek. Ayrıca Alanya ve Manavgat'ta da iftar sofrası kurulacak ve Ramazan etkinlikleri Karaalioğlu Parkı'nda devam edecek.
- 21:27 Murat Kurum, İstanbul'da Engelsiz Yaşam Merkezlerini Artıracak
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda düzenlenen 'Engelsiz Gönüller İftar Sofrası' programında vatandaşlarla bir araya gelerek, İstanbul'da engelsiz yaşam merkezlerinin sayısını artıracağını ve mevcut merkezlerin niteliklerini dünya standartlarına ulaştıracağını söyledi.
- 17:51 Manavgat Belediyesi'nce Yapılan Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü Törenle Hizmete Açıldı
Manavgat Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yaşama geçirilen, Örnek ile Eski Hisar Mahallelerini birbirine bağlayan Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta, Pinhani grubu da sahne aldı.
- 16:03 Manavgat'ta Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü Açıldı
Manavgat Belediyesi tarafından yapılan Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü, Pinhani konseriyle açıldı. Köprü, Manavgat'ın trafiğini rahatlatmayı ve ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
- 12:04 Manavgat'ta yaşanan patlama sonrası mahalle sakinleri isyan etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil bir evde yaşanan patlama ve olaylar, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Muhtarın çağrısıyla evi terk eden kiracılar, uzaklaştı.
- 11:09 Manavgat'ta Otomobil Aksesuar İşletmesinde Yangın Çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil aksesuar işletmesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında iş yeri sahibi hafif şekilde yaralanırken, ağabeyi ise büyük üzüntü yaşadı.
- 10:36 Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, İhracat Eğitimleri Düzenliyor
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), KOSGEB, BAİB ve BAKA iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitimi düzenlendi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimlerin Manavgat'ın ihracat potansiyelini artırmaya ve ihracat yapan firma sayısını artırmaya katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimde, ihracata yönlendirme, devlet destekleri ve yeşil lojistik gibi konular ele alındı. Eğitimin son oturumu ise online olarak gerçekleştirilecek.
- 08:21 Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, Muğla-Denizli yolunda üstyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan kesimler bulunuyor. Ayrıca, Mudurnu-Bolu yolunda köprü yapım çalışmaları, Aydıncık-Silifke yolunda patlatmalı yapım çalışmaları, Manavgat-Alanya yolunda asfalt onarım çalışmaları devam ediyor. Taşova-Erbaa-Niksar yolunda köprü yapım çalışmaları, Adıyaman-Kahta yolunda yapım çalışmaları, Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunda kavşak düzenleme çalışması ve İyidere-Rize-Çayeli yolunda tünel bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
- 10 Mar Murat Kurum: "Esenyurt Örnek ve Çınar mahallelerimizde tapu sorununu 1 Nisan'da çözüyoruz"
Esenyurt'ta vatandaşlara seslenen AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, İstanbulluların 5 yıldır beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çektiğini söyledi.
- 10 Mar Mevlüt Çavuşoğlu, Serik'te muhtarlarla bir araya geldi
AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda tapu sorunu ve turizm projeleri gibi konular ele alındı. Çavuşoğlu, Antalya'nın ileri gitmesi gerektiğini vurgulayarak, 5 senedir büyükşehir anlamında nitelikli bir icraat görmediğini belirtti. Ayrıca, Serik Belediyesporumuzun, Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz arasında kardeş takım bağı olması gerektiğini ifade etti.
- 10 Mar Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin bir başka motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından kırmızı ışık ihlali yapan motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, önce motosikleti, ardından da yaralı arkadaşını olay yerinden kaçırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
- 10 Mar İBB Başkan Adayı Murat Kurum Pendik'te vatandaşlarla buluştu
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen Çankırılı Yarenler Hemşehri Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, konuşmasında CHP'li İBB yönetimini eleştirerek, İstanbul'a yapılan yatırımların iptal edildiğini ve kendilerinin başlattığı projelerin engellendiğini söyledi. Ayrıca, Kurum İstanbul'da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı ve İstanbul'un beklediği günlere kavuşacağını vurguladı.
- 10 Mar Antalya Manavgat'ta Motosikletin Otomobile Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, motosikletin aşırı hızlı olduğu ve duramayarak otomobile yandan çarptığı görüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
- 10 Mar Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri ve diğer bazı kesimlerde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- 09 Mar Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Yaralılar Var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 2 motosikletin, park halindeki otomobil ve park etmek için hazırlık yapan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
- 09 Mar Muhittin Böcek, kırsal bölgelerde üreticiyi desteklemeye devam edecek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yaparak, kırsal bölgelerde üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi, Bal Paketleme Tesisi ve alabalık çiftlikleri kuracaklarını söyledi.
- 09 Mar Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları, Uşak Çevre Yolu, Beyşehir-Isparta yolunun belirli kesimleri, Bingöl-Karlıova yolunun belirli kesimleri, Tokat-Sivas yolunun belirli kesimleri, Antalya-Manavgat ayrımı-Başlar-İbradi ayrımı-3. bölge sınırı yolunun belirli kesimleri, Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun belirli kesimleri, Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun belirli kesimleri ve Mudanya-Gemlik yolunun belirli kesimlerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.
- 08 Mar Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 8 Mart'ı Köprü Üstünde Kutladı
Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü köprü üstünde 41 kadınla halay çekerek kutladı. Manavgat Şükrü Sözen Köprüsü üzerinde 2 gün boyunca performanslarını sergileyen ekip, yoğun ilgi gördü.
- 08 Mar 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ ile hazırlık maçlarına çıkacak
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.
- 08 Mar Manavgat'ta lüks otomobil palmiyeye çarptı: Sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- 08 Mar Alkollü sürücüye pahalı ders
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkol aldıktan sonra park halindeki otomobile tamponuyla sürten alkollü sürücüye 6 bin 440 TL para cezası ve 6 ay ehliyetine el konuldu. Sürücü, park halindeki otomobilin sürücüsüne alkol testi yapılmasını istedi ancak cezaya engel olamadı.
- 08 Mar Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yapım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde trafiğe kapatılan şeritler ve servis yolları kullanılarak ulaşım devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
- 07 Mar Manavgat'ta fırtınanın ardından turistler sahile akın etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün yaşanan şiddetli fırtınanın ardından bugün güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler sahile akın etti. Turistler güneşlenip kitaplarını okurken, bazı turistlerin de denize girdiği gözlendi.
- 07 Mar Muğlaspor, zirve yarışında güçlendi
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor, Manavgat Belediyespor ile oynayacağı maç öncesinde kadrosuna Umut Akmeşe'yi dahil etti.
- 07 Mar Manavagat'taki çiftliğinde kendine küçük bir sera yaptıran 46 yaşındaki manken
46 yaşındaki manken Tuğba Özay, Manavgat'taki çiftliğinde kendine küçük bir sera yaparak tarım yapmaya başladı. Ata tohumunun önemine vurgu yapan Özay, toprağa olan sevgisini anlattı ve insanların kendi emeğinin karşılığını almasının mutluluk verici olduğunu belirtti.
- 06 Mar Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
Antalya'da dün akşam etkili olan sağanak ve denizden karaya ulaşan 2 hortum, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Örtü altı tarımın merkezi Kumluca'da 1000 dönüm seraya zarar veren hortum, ayrıca 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu
- 06 Mar Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Manavgat Belediye maçı için taraftara çağrı yapıyor
Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, Muğlaspor'un Manavgat Belediye spor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarları stadyumu doldurmaya çağırdı.
- 05 Mar Antalya'da Sağanak ve Fırtına: Hortum Nedeniyle 6 Kişi Yaralandı
Antalya'da yaşanan sağanak ve fırtına nedeniyle Kumluca ilçesinde hortum meydana geldi ve 6 kişi yaralandı. Kent genelinde su birikintileri ve yol aksamaları yaşandı. Fırtınanın etkisiyle Kaleiçi Yat Limanı ve Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Valilik, kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Kumluca ve Demre ilçelerinde de hortum meydana geldi ve evler, iş yerleri, seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Hortum nedeniyle 6 kişi yaralandı ve tedavileri devam ediyor.
- 05 Mar Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 'turuncu kod' uyarısında bulunduğu Antalya'da öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Ulaşımda aksamalar yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı, alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde oluştu. Doğu ilçelerde çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yapıyor.
- 05 Mar Kemer Belediye Başkanı: Bu sene 350 bin İngiliz turist bekliyoruz
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl 234 bin olan İngiliz turist sayısının bu yıl 350 bine çıkmasını beklediklerini söyledi. Başkan Topaloğlu ayrıca, Kemer'in turizm gelirlerini artırmak için farklı pazarlara yönelmeye devam edeceklerini belirtti.
- 05 Mar Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 'turuncu kod' uyarısında bulunduğu Antalya'da öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Yollarda su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Doğu ilçelerde çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği ve olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olacağı belirtildi.
- 05 Mar Muğlaspor, Manavgat Belediyespor'u konuk edecek
Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta mücadele eden Muğlaspor, bu hafta sonu en önemli maçına çıkıyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, basın mensupları ile yaptığı toplantıda tüm halktan destek beklediklerini belirtti. Teknik Direktör Hakan Şapçı ise tüm Muğla halkını maça davet etti.
- 05 Mar Antalya'da Alkollü Sürücüye Para Cezası ve Ehliyetine El Koyma
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü otomobil kullanan bir sürücü, alkolmetreyi üflememek için direnince ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücü, eşinin üflemesini isteyerek tepki gösterdi. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye 18 bin 452 TL para cezası ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
- 04 Mar Manavgat Belediyesi Şükrü Sözen'in Vizyon Projelerini Açılış Törenleriyle Hizmete Açacak
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in vizyon projelerinden olan Günübirlik Sorgun Sahil Park Tesisleri ve 4. Araç Köprüsü, düzenlenecek olan törenlerle hizmete açılacak. Sorgun Sahil Park Tesisleri, kır düğün alanı, spor alanları, restoranlar ve gezinti alanları gibi birçok sosyal tesis içeriyor. 4. Araç Köprüsü ise Manavgat'ın trafiğini rahatlatmayı hedefliyor.
- 04 Mar Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklete Arkadan Çarptılar
Antalya'da yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran motosiklete, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
- 04 Mar Manavgat'ta traktör kazası: Bir kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bahçede devrilen traktörün altında kalan bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
- 04 Mar Manavgat'ta ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadının ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekiplerine uzun süre zorluk çıkartan kadın sürücüye ve motosiklet sahibine toplam 26 bin 644 TL ceza uygulandı.
- 04 Mar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum: "1 Nisan gelecek İstanbul gerçek belediyecilikle tanışacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "106 yıl önce Of'ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
- 03 Mar Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gençlerin yazılım ihracatını destekliyor
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yalım Park'ta düzenlenen Komşu Buluşmalarında, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) ücretsiz ofis verdikleri gençlerin yurt dışına döviz karşılığı yazılım sattıklarını söyledi.
- 03 Mar Antalya Manavgat'ta Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- 03 Mar Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 15 bin 956 TL para cezası uygulandı.
- 03 Mar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İbradı'da Ormana Kültür Gecesi'ne katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen Ormana Kültür Gecesi'ne katıldı. Ersoy, konuşmasında İbradı'nın turizm potansiyelini vurgulayarak, yapılan yatırımlardan bahsetti ve İbradı'nın kültür ve turizmde hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğini belirtti.
- 02 Mar Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız: Ülkemizin kritik süreçlerinde elimizi taşın altına koyuyoruz
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Amasya'nın Suluova ilçesinde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sahip çıktıklarını ve ülkemizin yaşadığı felaketlerde destek verdiklerini belirtti. Ayrıca Filistin'e destek platformu oluşturduklarını ve İslam ülkesi yöneticilerini daha duyarlı olmaya çağırdıklarını ifade etti.
- 02 Mar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Antalya'ya her türlü desteği verdik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'ya verilen desteği vurgulayarak, turizm, tarım, sanayi ve sağlık alanlarında yapılan yatırımları anlattı. Yılmaz, Antalya'ya ilişkin önemli projelerin olduğunu belirtti.
- 02 Mar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartıyoruz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcunun kullandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda talebi göz önünde bulundurarak havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Antalya'ya yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.
- 02 Mar Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEM ile demlendi"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüldüğü gibi sandıkta hesap verecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı.
- 02 Mar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Antalya'nın ideolojik takıntılarla zaman kaybetmeye vakti yok
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır.
- 02 Mar Manavgat'ta Kaybolan Engelli Kadın 12 Saat Sonra Bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan engelli 56 yaşındaki Nevin Kaplan, 12 saatlik arama sonunda ayak izinden gittiği yön belirlenmek suretiyle ormanlık alanda bitkin bir şekilde bulundu. Nevin Kaplan, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.
- 01 Mar Antalya'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dorsenin dış kısmı zarar görürken, içindeki malzemeler hasar görmedi.
- 01 Mar Seçim ofisi önündeki kazaya ilk müdahale doktor başkan adayından geldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Dr. Niyazi Nefi Kara yaptı. Kazanın meydana geldiği yerde bekleyen Dr. Kara, yaralının sağlık ekibi gelene kadar yanında kalarak yardımcı oldu.
- 01 Mar Manavgat'ta Konteynerde Yaşayan Kişi, Annesi ve Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki konteynerde yaşayan bir kişi, annesi ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 01 Mar Manavgat'ta motosiklet kazasında yaralanan sürücüye CHP adayı müdahale etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Dr. Niyazi Nefi Kara yaptı.
- 01 Mar Manavgat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
- 29 Şub Ali Babacan, Alanya'yı ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Alanya ilçesini ziyaret etti. Babacan, otobüsle tur atarak vatandaşları selamladı ve seçim ofisini ziyaret etti. Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Babacan, belediyecilikte hizmet odaklı bir anlayışı benimsediklerini söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin Türkiye'nin en hazır siyasi partisi olduğunu belirtti.
- 29 Şub Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladı
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
- 29 Şub Kümesteki tavukları telef eden başıboş köpekler kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. Yumurta toplamak için kümese gelen işyeri çalışanı gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşyeri çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarında köpeklerin kümesin olduğu bahçeye girdiğini ve daha sonra geri çıktığını gördü. Olayın ardından başıboş köpekler için önlem alınması çağrısı yapıldı.
- 29 Şub Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, bölge esnafından bir vatandaş, kavşakta kazasız gün geçmediğine dikkat çekerek kavşağa önlem alınması gerektiğini söyledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 29 Şub Antalya'da Başıboş Köpekler Kümese Saldırdı: 8 Tavuk Telef Oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. İş yeri çalışanı, kümesteki tavukların ölü ve parçalanmış halini görünce şoke oldu. Olayın güvenlik kamerası kayıtlarında ise 1 kurt köpeği ve 2 yavru köpeğin kümese girdiği ve sonra geri çıktığı görüldü. İş yeri çalışanı, yetkililerden başıboş köpekler için önlem alınmasını talep etti.
- 28 Şub Manavgat'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazada motosikletin savrularak devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün tedavisi devam ediyor.
- 28 Şub Manavgat'ta Pro Golf Tour turnuvasının ikinci etabı tamamlandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Pro Golf Tour turnuvasının ikinci etabı, Golf Mad sponsorluğunda Lykia Links Golf Kulübünde gerçekleştirildi. Turnuvaya 24 ülkeden 104 sporcu katıldı. Belçikalı James Meyer birinci olurken, Fransız Mathieu Decottignies Lafon ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Fransız Antoine Pouguet ve Danimarkalı Jacob Jotgensen paylaştı. Dereceye girenlere ödülleri, turnuva direktörü Bekir Kara tarafından verildi.
- 28 Şub Manavgat'ta Süs Havuzu Tıpası Faciası
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta bulunan süs havuzunun su tıpası, yol kenarındaki iş yerinin vitrininden içeri girerken, olay sırasında kaldırımda ve vitrinin önünde kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 28 Şub Manavgat'ta Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yayalara yol vermek amacıyla duran bir otomobile arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 27 Şub Bakan Uraloğlu: "Bu yolumuz ile toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız"
Bakan Uraloğlu: "Bu yolumuz ile toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da yapımı tamamlanan Beyşehir-Seydişehir bölünmüş yolunun açılışını gerçekleştirdi.
- 27 Şub Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini söyledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz.
- 27 Şub Bakan Uraloğlu: "Bu yolumuz ile toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da yapımı tamamlanan Beyşehir-Seydişehir bölünmüş yolunun açılışını gerçekleştirdi.
- 27 Şub Manavgat'ta Futbol Karşılaşmasında Taşlama Olaylarına Karışanlara Hapis Cezası
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl oynanan futbol karşılaşmasında taşlama olaylarına karışan 6 kişiden 1'i beraat ederken, 5 kişiye 117 ay 7'şer gün hapis cezası verildi. Manavgat 7. Asliye Mahkemesi, kararını verdi.
- 27 Şub Manavgat'ta Odun Keserken Motorlu Testere Üzerine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde odun kesildiği sırada motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu kolundan yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Gebece Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki Bayram Kaya, kayınbiraderiyle birlikte evinin bahçesinde odun keserken kaza geçirdi. Yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
- 27 Şub Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, motosiklete yandan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ve yolcu, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 27 Şub TÜİK'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi
TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
- 27 Şub Manavgat'ta çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa çıkmak zorunda kaldı. Yangının çıktığı dairede yaşayan kadın hakkında şikayetler bulunuyor.
- 27 Şub Antalya'da Manavgat Irmağı'nda batan tekne çıkartıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Irmağı'nda batan bir tekne, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Teknenin su alması sonucu battığı belirlendi.
- 27 Şub Sancaktepe Belediyesi proje tanıtım toplantısına yoğun ilgi
Sancaktepe Belediyesi, 31 Mart seçimleri kapsamında düzenlediği proje tanıtım toplantısına yoğun ilgi gördü. Belediye başkanı Şeyma Döğücü, toplantıda önceki dönemde yapılanları ve gelecek dönemdeki vaatlerini anlattı. Toplantıya eski başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekilleri de katıldı.
- 27 Şub Sancaktepe Belediyesi Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi
Sancaktepe Belediyesi, 31 Mart seçimleri kapsamında proje tanıtım toplantısı düzenledi. Belediye başkanı Şeyma Döğücü, toplantıda önceki dönemde yapılanları ve gelecek dönemdeki vaatleri anlattı. Toplantıya eski başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk de katıldı.
- 26 Şub Hakan Tütüncü, Manavgat'ta seçim çalışmalarını sürdürdü
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını Manavgat ilçesinde sürdürdü. Tütüncü, Antalya'nın yarınları ile Manavgat'ın gelecek vizyonu için 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değindi ve Kepez'deki belediye başkanlığı sürecindeki hizmetlerini anlattı. Tütüncü, MHP ilçe teşkilatıyla da bir araya geldi ve esnafları ziyaret ederek destek istedi.
- 26 Şub Manavgat'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücülerden 2'si alkollü çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücülere para cezası ve sürücü belgesi el konuldu.