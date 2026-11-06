Manavgat\'ta 16 Yaş Altı Uluslararası Turnuva üçüncü kez 8 ülkeyi ağırladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 16 Yaş Altı Uluslararası Hazırlık Turnuvası'na 8 ülkenin milli takımları katıldı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde, Türkiye ve Hollanda ortaklığıyla Emir Otelleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Suudi Arabistan, Portekiz, Hollanda, İskoçya, Danimarka, İsviçre ve Ukrayna'nın genç milli takımları iki hafta boyunca kamp yaptı ve hazırlık maçlarında karşılaştı.

Turnuvanın Türkiye organizatörü Ali Akçay, Antalya'nın iklimi, spor tesisleri ve konaklama imkanlarıyla spor turizmi açısından önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Organizasyonun Manavgat'ta üçüncü kez düzenlendiğini aktaran Akçay, ilk yıl 3 takımla başlayan turnuvanın bu yıl 8 ülkeye ulaştığını kaydetti.

Turnuvada 3 maç gününde toplam 12 karşılaşma oynandığını bildiren Akçay, takımların 10 gün ile 2 hafta arasında bölgede konakladığını, sporcuların yanı sıra aileleri ve teknik ekiplerle yüzlerce misafiri ağırladıklarını ifade etti.

Akçay, organizasyonun genç futbolcuların uluslararası maç deneyimi kazanması ve kendilerini göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, karşılaşmaların canlı yayımlandığını ve oyunculara ilişkin verilerin kayıt altına alındığını belirtti.

"Spor turizmi ekonomiye katkı sağlıyor"

Antalya'daki spor yatırımlarının turizmin 12 aya yayılmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Akçay, spor organizasyonlarının otellerin kış döneminde de hizmet vermesini sağladığına işaret etti.

Turnuva kapsamında takımların Side Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini, alışveriş merkezleri ve yerel restoranlarda vakit geçirdiğini aktaran Akçay, sporcuların ve ailelerinin bölge esnafına da ekonomik katkı sağladığını dile getirdi.