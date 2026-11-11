Antalya Manavgat\'ta kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi, kazada yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çitleri aşarak bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir eden 07 YS 834 plakalı otomobil, Doğançam Mahallesi Tekandız ışıklı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçenin tel çitlerini devirerek bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, gece bahçede kalan otomobil sabah sahibinin bahçe sahipleriyle görüşmesi ile olay yerinden kaldırıldı. Sürücünün önüne fırlayan yayaya çarpmamak için bahçeye girdiğini ve bahçe sahiplerinin masrafını karşılayacağını söylediği öğrenildi.