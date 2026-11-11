Antalya Manavgat'ta kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi, kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Manavgat'ta kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi, kazada yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Manavgat\'ta kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi, kazada yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Manavgat\'ta kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi, kazada yaralanan olmadı
Haber Videosu

Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili tel çitleri devirerek bahçeye girdi; kazada yaralanan olmadı. Sürücünün, yayaya çarpmamak için bahçeye girdiğini ve masrafı karşılayacağını söylediği öğrenildi; gece bahçede kalan otomobil sabah kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çitleri aşarak bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir eden 07 YS 834 plakalı otomobil, Doğançam Mahallesi Tekandız ışıklı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçenin tel çitlerini devirerek bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, gece bahçede kalan otomobil sabah sahibinin bahçe sahipleriyle görüşmesi ile olay yerinden kaldırıldı. Sürücünün önüne fırlayan yayaya çarpmamak için bahçeye girdiğini ve bahçe sahiplerinin masrafını karşılayacağını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaManavgatAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Bu nasıl oyun Türkiye’de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
Merkez Bankası’ndan kritik karar Faaliyet izni iptal edildi Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:24
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
06:55
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 09:55:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi, kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android