Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor - Son Dakika
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Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

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Arda Güler\'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
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Real Madrid'in Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in hakeme söylediği sözler dikkat çekti. Takımının lehine penaltı verilmesini istemeyen milli futbolcu, hakeme "Bu penaltı değildi. Bana neredeyse vuruyordu ama penaltı değildi" dedi. Bir gol ve bir asistle maçın oyuncusu seçilen Arda'nın bu hareketi, fair-play örneği olarak yorumlandı.

Real Madrid formasıyla başarılı performansını sürdüren Arda Güler, bu kez attığı gol ya da yaptığı asistle değil, sahadaki dürüstlüğüyle dikkat çekti. İspanyol devinin Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından milli futbolcunun hakemle yaptığı konuşma ortaya çıktı. Hakem kamerasına yansıyan görüntüler, Arda Güler'in takımının lehine verilebilecek penaltıya karşı çıktığını gösterdi.

HAKEME GİDİP PENALTI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

LaLiga'nın 12. haftasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Real Madrid lehine penaltı beklentisi oluşurken Arda Güler'in hakeme söyledikleri dikkat çekti. Hakem kamerasına yansıyan görüntülerde milli futbolcunun, "Bu penaltı değildi. Bana neredeyse vuruyordu ama penaltı değildi" ifadelerini kullandığı görüldü.

Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! <a class='keyword-sd' href='/ispanya/' title='İspanya'>İspanya</a> onu konuşuyor

Arda Güler'in kendi takımının lehine olabilecek bir karara karşı çıkarak pozisyonu dürüstçe değerlendirmesi, futbolseverlerin takdirini topladı.

BİR GOL, BİR ASİSTLE MAÇIN YILDIZI OLDU

21 yaşındaki milli futbolcu, Valencia karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla da göz doldurdu. Real Madrid'in 3-0 kazandığı mücadelede bir gol ve bir asist kaydeden Arda Güler, karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Sahadaki başarılı performansını centilmence davranışıyla tamamlayan genç yıldız, maçın ardından İspanya'da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

İSPANYA'DA FAIR-PLAY ÖRNEĞİ OLARAK YORUMLANDI

Karşılaşmanın ardından paylaşılan hakem kamerası görüntüleri, Arda Güler'in sözlerini ortaya çıkardı. Milli futbolcunun takımının lehine penaltı verilmemesi gerektiğini açıkça söylemesi, fair-play örneği olarak değerlendirildi. Arda Güler, böylece Valencia karşılaşmasında hem futboluyla hem de hakeme yönelik dürüst açıklamasıyla öne çıktı.

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