Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor. Piyasalardaki fon hareketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan ve mal varlığına tedbir konulan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, yeniden gözaltına alındı.

KIZININ LONDRA'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fon soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Enver Çevik'in Londra'daki otelinden dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Çevik'in kızı ve arkadaşlarının yer aldığı görüntülerde, grubun pahalı cep telefonlarıyla maç yaptığı görülüyor. Oteldeki çantaların çalışanların önüne atılması da görüntülere yansıdı.

Görüntüleri paylaşanlar, vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile videodaki lüks yaşam arasındaki farka dikkat çekerek sert yorumlarda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZ FABRİKALARDA ÖLÜYOR"

Görüntülere ilişkin yapılan yorumlarda, "Vatandaşlarımız fabrikalarda ölüp, vurgunculara paralarını kaptırıyor" ifadeleri kullanıldı. Fon soruşturmasının sürdüğü bir dönemde ortaya çıkan görüntüler üzerinden vatandaşların yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekildi.

"YÜZ BİNLERCE LİRALIK TELEFONLARLA MAÇ YAPIYORLAR"

Görüntüleri paylaşanlar, Çevik'in kızı ve arkadaşlarının oteldeki eğlencesine de tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, "Onlar yüzbinlerce liralık cep telefonları ile maç yapıyor" denilerek kullanılan telefonların yüksek fiyatlarına vurgu yapıldı.

Enver Çevik

"PAHALI ÇANTALARINI SADAKA NİYETİNE ATIYORLAR"

Paylaşımlarda otel çalışanlarının önüne bırakılan çantalar da eleştirildi. Görüntüleri paylaşanlar, "Pahalı çantalarını sadaka niyetine otel çalışanlarının önüne atıyor" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

MAL VARLIKLARINA YENİDEN TEDBİR UYGULANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıkları ve finansal işlemlerine yönelik daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden devreye alınmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL İŞARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği grup toplantısında fon soruşturmasında Lydia Holding'i işaret etmişti. Özel, yaptığı konuşmada, "Fon operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan Lydia Holding var. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik. Bulls Yatırım var, AK Partililerin en iyi bildiği fonun yatırım şirketi. Kim var orada, başında gizli sahibi kim, kim özendirdi sizi oraya? Hepiniz biliyorsunuz. Yönetim Kurulu Başkanı Bulls Yatırım’ın; Kemal Akkaya. Bunlar savcılıktan serbest bırakıldılar. Bunlar tutuklanamayacak kadar büyükler. Bunlar nezareti kapısından giremeyecek kadar büyük lokmalar. O yüzden bunlar savcılıktan serbest bırakıldılar" ifadelerini kullanmıştı.

23 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de 23 Eylül günü gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Çevik, savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.