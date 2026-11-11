Meclis'te Hegseth azil önergesi 211'e karşı 204 oyla Adalet Komisyonu'na sevk edildi - Son Dakika
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Meclis'te Hegseth azil önergesi 211'e karşı 204 oyla Adalet Komisyonu'na sevk edildi

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ABD Temsilciler Meclisi, Hegseth hakkındaki 8 maddelik azil önergesini 211'e karşı 204 oyla Adalet Komisyonu'na sevk ederek Genel Kurul oylamasını engelledi. Trump kararı 'Büyük bir Amerikan vatanseveri aklandı' diye niteledi; önerge 3 Ocak 2027'ye kadar oylanmazsa geçersiz olacak.

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması talebiyle hazırlanan azil önergesinin Genel Kurul'da oylanmasını engelleyerek önergeyi Adalet Komisyonu'na sevk etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması talebiyle hazırlanan 8 maddelik azil önergesiyle ilgili kararını verdi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Darrell Issa'nın önergenin Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi yönündeki talebi 204'e karşı 211 oyla kabul edildi. Böylece azil önergesinin Genel Kurul'da görüşülerek oylanması engellenmiş oldu. Mevcut Kongre döneminin 3 Ocak 2027'de sona erecek olması nedeniyle, Hegseth hakkındaki azil önergesinin bu tarihe kadar oylanmaması durumunda geçerliliğini yitireceği belirtildi.

Trump: "Büyük bir Amerikan vatanseveri aklandı"

Hegseth'e yönelik azil girişiminin Temsilciler Meclisi tarafından engellenmesine ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki gecikmedi. Trump, "Truth Social" sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Demokratların Hegseth'i görevden alma çabalarının "acınası" bir şekilde başarısız olduğunu vurgulayarak, "Tam bir ezik olan Thomas Massie hariç her bir Cumhuriyetçi Pete'in lehine oy kullandı. Bir kez daha; Venezuela ve İran'daki zaferler, ordu tarihimizdeki en iyi askere alım rakamları (orduya katılmak isteyenlerden oluşan uzun bekleme listeleri var!) ve eşine az rastlanır bir ruh, büyük bir Amerikan vatanseverinin aklanmasını sağladı" ifadelerini kullandı. Demokratların ABD'yi siyasallaştırdığını ve istismar ettiğini öne süren Trump, "Onların durdurulması gerekiyor" dedi.

Hegseth azil girişimini "siyasi şov" olarak nitelemişti

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Hegseth'in Kongre onayı olmadan İran, Yemen ve Venezuela'da askeri operasyonlar yürüttüğü ve yetkilerini aştığı iddiasıyla 8 maddelik bir azil önergesi hazırlamıştı. Hegseth ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bakanlığı döneminde gerçekleştirilen askeri operasyonların arkasında olduğunu belirterek, "Durumundan memnun olmayan ve seçimlerde yenilmiş bir Kongre üyesinin yapmaya çalıştığı şey, ne denetim ne de hesap verebilirlik ile ilgili. Bu, ego ve hınçla hazırlanmış bir manifesto. Aleyhimdeki azil girişimi, siyasi bir şovdan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
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