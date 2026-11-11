Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu - Son Dakika
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Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

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ABD'de 15 yaşında olduğunu düşündüğü bir erkek çocukla otelde buluşmak isteyen 34 yaşındaki Cody Plumlee, karşısında çocuk istismarcılarını ortaya çıkarmaya çalışan bir grubun üyelerini buldu. Polis tarafından gözaltına alınan Plumlee hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi. Apple'ın halkla ilişkiler yöneticisi olduğu öne sürülen şüphelinin, şirketin doğrudan çalışanı olmadığı ve Apple'a hizmet veren üçüncü taraf bir firmada görev yaptığı belirtildi.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel suçlarla mücadele amacıyla faaliyet gösteren OBL Nation grubunun New York'ta gerçekleştirdiği operasyon, 34 yaşındaki Cody Plumlee'nin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. New York Post ve TMZ'nin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberlere göre Plumlee, 15 yaşında olduğunu düşündüğü bir erkek çocukla cinsel amaçlı buluşma ayarlamakla suçlandı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA BULUŞACAĞINI SANDI

Olay, Manhattan'daki Ritz-Carlton otelinde meydana geldi. İddiaya göre Plumlee, Grindr adlı arkadaşlık uygulaması üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini 15 yaşında olarak tanıtan kişiyle mesajlaşmaya başladı. Görüşmeler sırasında cinsel içerikli mesajlar gönderdiği öne sürülen şüpheli, karşısındaki kişiyi otelde buluşmaya davet etti.

Ancak buluşmaya gelen kişi, OBL Nation grubunun operasyonunda görev alan yetişkin bir kişiydi. Plumlee, otelde beklediği kişi yerine grubun üyeleriyle karşılaşınca yaşananlar kameraya kaydedildi.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

New York Post'un haberine göre OBL Nation'ın kurucusu Ramy El-Daly, otelde Plumlee ile yüzleşerek mesajlaşmalar hakkında sorular yöneltti. Kaydedilen görüntülerde şüphelinin genç yaştaki kişilere yönelik cinsel ilgisinden söz ettiği aktarıldı.

Olay yerine gelen New York Polis Departmanı ekipleri Plumlee'yi gözaltına aldı. Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheli, görüştüğü kişinin kendisine 15 yaşında olduğunu söylediğini ancak bunu görmezden geldiğini kabul etti.

HAKKINDA ÜÇ AYRI SUÇLAMA

Plumlee hakkında üçüncü derece tecavüze teşebbüs, çocuklara uygunsuz içerik göndermeye teşebbüs ve bir çocuğun refahını tehlikeye atmaya teşebbüs suçlamaları yöneltildi.

Mahkemeye çıkarılan 34 yaşındaki şüpheli, kefalet şartı aranmadan serbest bırakıldı. Davanın Ocak 2027'de devam etmesinin beklendiği bildirildi. Şüpheli hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi.

APPLE YÖNETİCİSİ OLDUĞU İDDİASI DOĞRU ÇIKMADI

Olayın ardından OBL Nation, Plumlee'nin teknoloji devi Apple'ın halkla ilişkiler departmanının başında olduğunu öne sürdü. Söz konusu iddia kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Amerikan basınında yer alan yeni bilgiler farklı bir tablo ortaya koydu.

New York Post'un konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Plumlee, LinkedIn profilinde Apple'da çalıştığını belirtmesine rağmen şirketin doğrudan çalışanı değildi. Şüphelinin, Apple'a seyahat rezervasyonu hizmeti sağlayan üçüncü taraf bir firmada görev yaptığı aktarıldı.

Böylece Plumlee'nin Apple'ın halkla ilişkiler yöneticisi olduğu yönündeki ilk iddialar doğrulanmadı. Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığına dair bilgiye ulaşılamadı.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

OBL Nation tarafından kaydedilen yüzleşme görüntülerinin yayımlanmasının ardından olay uluslararası basına taşındı. Yetkililerin mahkemeye sunduğu suçlamalar kapsamında yargı süreci devam ederken, Plumlee'nin avukatından haberlerin yayımlandığı sırada herhangi bir açıklama gelmedi.

Amerika Birleşik DevletleriHalkla İlişkilerDünyaApplePolisÇocukSon Dakika

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