12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Haber Videosu

Brezilya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, okula giderken kendisini silahla tehdit ederek boş araziye götürmeye çalışan bir şüphelinin elinden son anda kurtarıldı. Durumdan şüphelenerek olaya müdahale eden dört çocuk babası Willian Ribeiro, saldırganla boğuşarak küçük kızı kurtardı. Şüpheli yakalanıp tutuklanırken, ülkede kahraman ilan edilen Ribeiro, kendisine sunulan para ve otomobil tekliflerini geri çevirdi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Bauru kentinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismar girişiminden son anda kurtarıldı. Sabah saatlerinde okuluna gitmek üzere bir arkadaşıyla yürüyen küçük kız, 26 yaşındaki Vitor Gustavo Felix Antonio'nun hedefi oldu. Silahlı olduğunu söyleyerek çocukları tehdit eden şüpheli, kızın yanına yaklaşarak onu boş bir araziye doğru götürmeye çalıştı. Yanındaki arkadaşı korkudan müdahale edemezken, yaşananları fark eden 31 yaşındaki Willian Ribeiro harekete geçti.

KÜÇÜK KIZIN AĞLADIĞINI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Dört çocuk babası Ribeiro, oğlunu okula bıraktıktan sonra aracıyla bölgeden geçerken bir adamın küçük kıza yaklaşmasından şüphelendi. Adamın kız çocuğuna sarılarak onu götürmeye çalıştığını gören Ribeiro, bir süre onları takip etti. Yaklaşık 100 metre ileride aracını durdurarak durumu gözlemleyen baba, ardından küçük kıza iyi olup olmadığını sordu.

Kız çocuğunun ağlamaya başlayarak adamı tanımadığını söylemesi üzerine Ribeiro aracından indi ve şüpheliye müdahale etti. Küçük kız ise bu sırada saldırganın elinden kurtularak arkadaşının yanına kaçmayı başardı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

"SEVGİLİM" DEDİ AMA ADINI BİLE BİLMİYORDU

Ribeiro'nun karşısına çıktığı şüpheli, 12 yaşındaki kızın sevgilisi olduğunu iddia ederek durumu geçiştirmeye çalıştı. Ancak kızın adını dahi söyleyememesi ve çocuğun kendisini tanımadığını belirtmesi üzerine yalanı ortaya çıktı.

Ribeiro ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, kendisine müdahale eden babaya yumruk ve tekmelerle saldırdıktan sonra kaçmaya çalıştı. Ancak çevredeki çalışanlar ve motosikletli vatandaşlar peşine düşerek adamı yakaladı. Şüpheli, polis ekipleri gelene kadar olay yerinde tutuldu.

POLİS İFADESİNDEKİ SAVUNMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Gözaltına alınan 26 yaşındaki şüpheli, polis sorgusunda kız çocuğuyla göz göze geldiklerini ve kendisine ilgi duyduğunu düşündüğünü öne sürdü. Ancak polis soruşturmasında şüphelinin çocuğu silahlı olduğunu söyleyerek tehdit ettiği ve boş bir araziye götürmeye çalıştığı belirlendi.

Şüpheli, 12 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar girişimi suçlamasıyla gözaltına alındı. Ertesi gün hakim karşısına çıkarılan adamın gözaltı kararı tutukluluğa çevrildi.

BREZİLYA'DA KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Olayın ardından Willian Ribeiro'nun cesareti ülke genelinde takdir topladı. Eşiyle birlikte küçük bir yemek işletmesi işleten Ribeiro, yaşananlardan sonra hem müşterilerinin hem de çevresindeki insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşletmesinin satışlarının iki katına çıktığı belirtilirken, kendisine teşekkür etmek isteyen bazı kişilerin para ve otomobil teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Ancak Ribeiro, kendisine sunulan hediyeleri kabul etmedi. Yaşananları anlatırken dört çocuk babası olduğunu vurgulayan Ribeiro, küçük kızın hayatını kurtarmak için harekete geçtiğini ve o an kendi güvenliğini düşünmediğini söyledi.

Kahraman İlanBrezilyaWillianÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    dünya nereye gidiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı 93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı
Arda Güler’den resital O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı
Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü Acı haberi bir türlü veremedi Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi
Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Bu nasıl oyun Türkiye’de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Letonya ve Litvanya sınırında alarm NATO savaş uçakları havalandı Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı tutuklandı
Fon soruşturmasında Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı tutuklandı
08:42
KYK yurtlarında yeni dönem İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
08:00
ABD’de büyük hesaplaşma Kritik oylamadan sürpriz sonuç
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç
07:36
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
07:09
El Salvador ordusundan Haiti’de çetelere ağır darbe 20 kişiyi öldürdüler
El Salvador ordusundan Haiti'de çetelere ağır darbe! 20 kişiyi öldürdüler
07:01
Merkez Bankası’ndan kritik karar Faaliyet izni iptal edildi
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi
06:55
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
06:49
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
06:40
Letonya ve Litvanya sınırında alarm NATO savaş uçakları havalandı
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı
02:04
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma
Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 09:18:25. #.0.2#
SON DAKİKA: 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android