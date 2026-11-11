Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi - Son Dakika
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Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi

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Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi
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Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi
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Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülşen Gündüz (61), hayatını kaybetti. Kaza sonrası çalan Gündüz'ün cep telefonu açan vatandaşın, arayan kişiye acı haberi vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Van’ın Erciş ilçesinde 61 yaşındaki Gülşen Gündüz, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerinde talihsiz kadının çalan telefonunu cevaplayan bir vatandaşın, acı haberi arayan kişiye verirken güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz’ü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gündüz, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

Bu sırada kazada ölen Gülşen Gündüz’ün yerdeki cep telefonu çaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri, telefonu açarak arayan kişiye cevap verdi. Vatandaş Gündüz’ün yakınlarına üzücü haberi vermekte zorlanırken, hastaneye gelmelerini istedi. Vatandaşın o anları ise kameralara yansıdı. 

Kaynak: DHA
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