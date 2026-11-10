Samsun Asarcık'ta eski muhtar, hayvan otlatırken düştüğü tüfeğin ateş almasıyla öldü - Son Dakika
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Samsun Asarcık'ta eski muhtar, hayvan otlatırken düştüğü tüfeğin ateş almasıyla öldü

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Samsun'un Asarcık ilçesine bağlı Sakızlı Mahallesi'nde hayvan otlatan eski muhtar, tüfeğinin üzerine düşmesi sonucu ateş alan silahla ağır yaralandı. Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eski muhtar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde hayvanlarını otlatırken tüfeğinin üzerine düşen eski muhtar, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Asarcık ilçesi Sakızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakızlı Mahallesi'nin eski muhtarı Paşa Güngör (50), hayvanlarını otlattığı sırada yanında bulunan tüfeğinin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle ateş alan tüfekten çıkan saçmayla ağır yaralanan Güngör, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Paşa Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaİncelemeAsarcıkGüncelSamsunYaşamSon Dakika

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