Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı

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Alanyaspor\'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
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Corendon Alanyaspor, Portekizli Teknik Direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'da beklenen ayrılık resmen gerçekleşi. 

JOAO PEREIRA DÖNEMİ BİTTİ

Alanyaspor, Portekizli teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira’ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı

YERİNE UĞUR UÇAR

Ayrılık kararının ardından teknik adam arayışına hızlıca başlayan Alanyaspor yönetimi, takımı son olarak Çorum FK'yı çalıştıran Uğur Uçar’a emanet etmeye hazırlanıyor. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı

ALANYASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig'de oynanan 11 haftada 12 puan toplayan Corendon Alanyaspor, milli ara sonrasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Joao PereiraAlanyasporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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