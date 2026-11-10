Kurtlar Vadisi\'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor

Kurtlar Vadisi'nin hafızalara kazınan karakterlerinden Cerrahpaşalı Halit, bu kez beyazperdede izleyici karşısına çıkıyor. Özcan Varaylı'nın başrolünde yer aldığı "Cerrahpaşalılar" filminin çekimleri başladı.

CERRAHPAŞALI HALİT YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit karakteriyle tanınan Özcan Varaylı, yeni sinema projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Cerrahpaşalı Halit'in etrafında şekillenen "Cerrahpaşalılar" filmi için kameralar çalışmaya başladı. Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan yapımlarından Kurtlar Vadisi, karakterleri ve hikayesiyle yıllar boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin dikkat çeken isimlerinden Cerrahpaşalı Halit'in yeni bir sinema projesinde yer alması, özellikle eski Kurtlar Vadisi izleyicileri açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

KURTLAR VADİSİ'NİN USTA İSİMLERİ AYNI PROJEDE

"Cerrahpaşalılar" filminin oyuncu kadrosunda birbirinden tanınmış isimler yer alıyor. Özcan Varaylı'nın yanı sıra Atilla Olgaç, Ümit Acar, Erdem Kaynarca, Melih Çardak, Levent Çakır, Sena Gençtürk ve Erhan Çircioğlu yapımın oyuncuları arasında bulunuyor. Farklı kuşaklardan oyuncuları bir araya getiren film, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Özellikle Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yakından tanıdığı isimlerin projede yer alması, yeni yapımın eski dizinin atmosferini hatırlatacak unsurlar taşıyabileceğine işaret ediyor.

AKSİYON SAHNELERİ İÇİN ABD'DEN ÖZEL EKİP GELDİ

Filmin en dikkat çekici ayrıntılarından biri de aksiyon sahneleri için yapılan hazırlıklar oldu. Çatışma ve aksiyon sekanslarında görev almak üzere ABD'den özel bir ekip getirildi. Yapımda yüksek tempolu sahneler ve özel efekt çalışmalarıyla sinemaseverlere etkileyici bir görsel deneyim sunulması hedefleniyor.