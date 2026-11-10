Kurtlar Vadisi\'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor

Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalı Halit" karakterine hayat veren Özcan Varaylı, yıllar sonra aynı karakterin etrafında şekillenen "Cerrahpaşalılar" filmiyle geri dönüyor. Çekimleri başlayan yapımda Atilla Olgaç, Ümit Acar ve Erdem Kaynarca gibi isimler rol alırken, aksiyon ve çatışma sahneleri için ABD'den özel bir ekip getirildi. Güç, sadakat ve ihanetin merkezde olduğu film, Kurtlar Vadisi hayranlarını yeniden heyecanlandıracak.
Kurtlar Vadisi'nin hafızalara kazınan karakterlerinden Cerrahpaşalı Halit, bu kez beyazperdede izleyici karşısına çıkıyor. Özcan Varaylı'nın başrolünde yer aldığı "Cerrahpaşalılar" filminin çekimleri başladı.
CERRAHPAŞALI HALİT YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit karakteriyle tanınan Özcan Varaylı, yeni sinema projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Cerrahpaşalı Halit'in etrafında şekillenen "Cerrahpaşalılar" filmi için kameralar çalışmaya başladı. Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan yapımlarından Kurtlar Vadisi, karakterleri ve hikayesiyle yıllar boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin dikkat çeken isimlerinden Cerrahpaşalı Halit'in yeni bir sinema projesinde yer alması, özellikle eski Kurtlar Vadisi izleyicileri açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.
KURTLAR VADİSİ'NİN USTA İSİMLERİ AYNI PROJEDE
"Cerrahpaşalılar" filminin oyuncu kadrosunda birbirinden tanınmış isimler yer alıyor. Özcan Varaylı'nın yanı sıra Atilla Olgaç, Ümit Acar, Erdem Kaynarca, Melih Çardak, Levent Çakır, Sena Gençtürk ve Erhan Çircioğlu yapımın oyuncuları arasında bulunuyor. Farklı kuşaklardan oyuncuları bir araya getiren film, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Özellikle Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yakından tanıdığı isimlerin projede yer alması, yeni yapımın eski dizinin atmosferini hatırlatacak unsurlar taşıyabileceğine işaret ediyor.
AKSİYON SAHNELERİ İÇİN ABD'DEN ÖZEL EKİP GELDİ
Filmin en dikkat çekici ayrıntılarından biri de aksiyon sahneleri için yapılan hazırlıklar oldu. Çatışma ve aksiyon sekanslarında görev almak üzere ABD'den özel bir ekip getirildi. Yapımda yüksek tempolu sahneler ve özel efekt çalışmalarıyla sinemaseverlere etkileyici bir görsel deneyim sunulması hedefleniyor.
“Bu toplumun ayarlarıyla oynamayın. Kurtlar vadisi seyreden gençlerin bir kısmı tekrarını içerde seyrediyor...”Tüm yorumlar (4)
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