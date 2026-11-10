Fenerbahçe\'den sürpriz hamle! Pep Guardiola\'nın yardımcısını getiriyorlar

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk maçında alınan 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle moral buldu. Milli ara sonrası oynanacak 7 kritik karşılaşma, hem takımın geleceğini hem de transfer planlamasını belirleyecek. Belözoğlu'nun teknik ekibine ise ismi henüz sır gibi saklanan Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılarından birinin katılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyet, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun elini güçlendirirken, sarı-lacivertli kulüpte planlanan köklü değişimlerin de önünü açtı.
GUARDIOLA'NIN YARDIMCISI GELECEK
Görevdeki ilk maçında farklı bir galibiyete imza atarak önemli bir kredi kazanan Emre Belözoğlu, hem teknik ekibini güçlendirmek hem de kadro operasyonunu şekillendirmek için düğmeye bastı. Tam 11 kişilik bir ekibe sahip olan genç teknik adamın, teknik kadrosunu Manchester City'nin eski patronu Pep Guardiola'nın eski yardımcılarından İspanyol bir antrenörle takviye etmeye hazırlandığı belirtildi. Bu ismin şu an için sır gibi saklandığı aktarıldı.
KADERİNİ BELİRLEYECEK 7 ZORLU MAÇ
Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte sarı-lacivertli ekibi hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir viraj bekliyor. Emre Belözoğlu ve ekibinin geleceğe dönük haritasını belirleyecek 7 maçlık takvim sırasıyla, Kocaelispor (D), Shakhtar Donetsk (D), Erzurumspor, RAMS Başakşehir (D), LASK (D), Trabzonspor ve Kasımpaşa (D) ile olacak.
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