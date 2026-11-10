Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar etkili oluyor, Cankurtaran'da tuzlama yapıldı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar etkili oluyor, Cankurtaran'da tuzlama yapıldı

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Anadolu Otoyolu\'nun Bolu geçişinde kar etkili oluyor, Cankurtaran\'da tuzlama yapıldı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan yağış nedeniyle Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler kontrollü ilerlerken yetkililer buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan yağış nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaparken, sürücüler kontrollü ilerliyor.

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan kar yağışı, bölgede kış şartlarını yeniden hissettirdi. Kar yağışının etkili olduğu güzergahta Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Sürücüler ise yağış nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.

Yetkililer, kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin tedbirli olması istendi.

Kaynak: İHA
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