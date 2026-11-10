Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan\'da

Futbolculuk kariyerlerinde A Milli Takım ve Atletico Madrid'de birlikte forma giyen Arda Turan ile Emre Belözoğlu, yıllar sonra teknik direktör olarak karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin başındaki Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele öncesinde İstanbul'da bir araya geldi.

EYÜPSULTAN'DA SABAH NAMAZI KILDILAR

İki eski takım arkadaşı, sabah saatlerinde Eyüpsultan'ı ziyaret ederek birlikte namaz kıldı. Arda Turan ve Emre Belözoğlu, namazın ardından sıcak salep içerek sohbet etti. Şampiyonlar Ligi'nde rakip olmaya hazırlanan iki teknik adamın karşılaşma öncesindeki buluşması dikkat çekti.

15 GÜN SONRA RAKİP OLACAKLAR

Futbolculuk dönemlerinde aynı formayı terleten Arda Turan ve Emre Belözoğlu, 25 Kasım'da bu kez farklı takımların teknik direktörleri olarak karşılaşacak. Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

TARİHİ MAÇ LONDRA'DA OYNANACAK

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak mücadelede Arda Turan ve Emre Belözoğlu, takımlarının galibiyeti için mücadele edecek. İki eski takım arkadaşının Eyüpsultan'daki buluşması ise tarihi randevu öncesinde ortaya çıkan dikkat çekici bir görüntü oldu.