Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz - Son Dakika
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Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz

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Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
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8 yorum

Adana'da bir limon üreticisi, tarlada 1 TL'ye dahi alıcı bulamayan "ıskarta" niteliğindeki küçük boy limonların market raflarında 39 TL'den satılmasına tepki göstererek tarlayla raf arasındaki fiyat uçurumunu gözler önüne serdi.

Adana'da narenciye üretimi yapan bir çiftçi, market raflarında satılan limonlar ile tarladaki gerçek fiyatlar arasındaki büyük farkı gözler önüne serdi. Paketleme tesislerinde "ıskarta" olarak ayrılan küçük boyuttaki ürünlerin yüksek fiyatlarla tüketiciye sunulmasını eleştiren üretici, yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

"1 TL'YE SATAMADIĞIMIZ ÜRÜN..."

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla üretimde yaşanan sıkıntıları dile getiren limon üreticisi, markette kilosu 39 TL'ye satılan limonların kalitesine dikkat çekti. Üreticinin hakkının teslim edilmediğini belirten çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Ben bir üretici olarak utanıyorum. Bir kesim bu kadar aşağılanmaz. Bu gördüğünüz limonlar, tüccarın kesmediği 4-4,5 santimetrelik limonlar. Kesim işçilerinin kamyon doldurmak için hasat sırasında sandığa koyduğu, paketleme tesislerinde ise 'ıskarta' olarak tabir edilen ürünler. Biz limon üreticileri olarak bu boyuttaki limonları 1 TL'den bile satamazken fabrika çıkıntısı ürünler markette 39 TL'ye satılıyor."

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Tarladaki emek ile market rafındaki etiket arasındaki makasın üreticiyi mağdur ettiğini vurgulayan Adanalı çiftçi, sözlerini "Hakkımı helal etmiyorum. Üreticiyi bu hâle getirenleri Allah'a havale ediyorum" diyerek tamamladı. Üreticinin bu feryadı, tarım sektöründe girdi maliyetleri, aracı payları ve market zincirlerindeki kâr marjları üzerinden yürütülen fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Okurların en beğendiği yorum

“çiftçinin emek hakkını devlet korumuyor. boşuna bize bir şey anlatmasınlar her şey ortada.”

Tüm yorumlar (8)
GüncelAdanaSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • vatandaş vatandaş:
    çiftçinin emek hakkını devlet korumuyor. boşuna bize bir şey anlatmasınlar her şey ortada. 3 0
  • abbas dursun abbas dursun:
    sanki bakanında çok umurundaydı helal et etme 3 0 Yanıtla
  • ikincielurunler1985 ikincielurunler1985:
    en ucuz market,de indirim etiketiyle 49,99 a raflarda 1 0
  • Yaşar Tosunoğlu Yaşar Tosunoğlu:
    Çiftçi Ürettiği hangi üründen para kazanıyorki malesef gece demeden gündüz demeden çalışarak batıyoruz bütün girdi fiyatları almış başını gitmiş ama ürettiği ürün geçen senenin altında üretilen ürün para etmeye baaşlayınca devletimiz sağolsun hemen ithalat sopasını çıkartıyor ve sonuç iflas 1 0
  • MUSTAFA SERDAR KIRAN MUSTAFA SERDAR KIRAN:
    yav duygu sömürüsü yapmayın nasırlı el falan limonun kilosu yeni düştü,(100 120tl idi) bunun sebebi çiftçi .fiyatı abartanda çiftçi adam elbette fiyata zam koyacak. 0 1
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