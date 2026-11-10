Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi

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Fenerbahçe\'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
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6 yorum
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Fenerbahçe\'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
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Fenerbahçe, +4 yabancı kontenjanına uygun genç futbolcu arayışında rotasını Belçika'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Union Saint-Gilloise forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hasan Çetinkaya'nın da genç futbolcu hakkında olumlu referans verdiği belirtildi.

Fenerbahçe, gelecek dönem kadro planlaması kapsamında genç ve potansiyelli futbolculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. +4 yabancı kontenjanını değerlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, birçok oyuncuyu incelemeye aldığı ve bu isimler arasından Belçika'da forma giyen Massire Sylla'nın ön plana çıktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN RADARINA GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'de forma giyen 21 yaşındaki Senegalli savunmacı Massire Sylla'yı transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun bu sezon gösterdiği performansı ve gelişim potansiyelini değerlendirdiği belirtildi. 1,96 metrelik boyuyla dikkat çeken Sylla'nın, özellikle savunma hattına genç bir alternatif arayan Fenerbahçe'nin ilgisini çektiği aktarıldı.

HASAN ÇETİNKAYA'DAN OLUMLU REFERANS

Fenerbahçe'nin, Massire Sylla hakkında bilgi almak için Belçika ekibi Westerlo'nun ikinci başkanlığını yürüten Hasan Çetinkaya ile de görüştüğü öne sürüldü. Daha önce sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Çetinkaya'nın, Senegalli stoper hakkında olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

Bu değerlendirmenin ardından Sylla'nın Fenerbahçe'nin transfer adayları arasındaki yerini güçlendirdiği belirtildi. Ancak oyuncu için resmi bir teklif yapıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

18 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise forması giyen Massire Sylla, bu sezon çıktığı 18 resmi karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti. Savunma oyuncusu olmasına rağmen hücumda da skor katkısı veren 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin genç stoperle ilgili transfer sürecinde nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

Okurların en beğendiği yorum

“istediğiniz kadar transfer yapabilirsiniz paranıza yazık.”

Tüm yorumlar (6)
Hasan ÇetinkayaFenerbahçeGilloiseBelçikaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    fotoğrafta niye uçak var Uçak mı satın almışlar kulübe ? 3 2
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    istediğiniz kadar transfer yapabilirsiniz paranıza yazık. 4 0 Yanıtla
  • EYÜP TOPÇU EYÜP TOPÇU:
    Türkiye de FENERBAHÇE başarısız olduğu sürece ne ekonomi düzelir ne de enflasyon düşer bunu iyi bilin cin conlular kepçe gibi ortalığı karıştırıp (şampiyonluk için ilmek ilmek çalışıyoruz,sakın ha)gibi söylemlerle şampiyonluk kutlayanların 8 yöneticisi ve eski futbolcusu ifade ve tutuklama ile karşılaştı Hâlâ futbol diyenler 3 0 Yanıtla
  • fikri zeki keskin fikri zeki keskin:
    forvet varmı stoper alıyorsunuz? 1 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    Sparta prag da var bitane zehir gibi onu alın bari 1 0 Yanıtla
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