Fenerbahçe\'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi

Fenerbahçe, gelecek dönem kadro planlaması kapsamında genç ve potansiyelli futbolculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. +4 yabancı kontenjanını değerlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, birçok oyuncuyu incelemeye aldığı ve bu isimler arasından Belçika'da forma giyen Massire Sylla'nın ön plana çıktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN RADARINA GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'de forma giyen 21 yaşındaki Senegalli savunmacı Massire Sylla'yı transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun bu sezon gösterdiği performansı ve gelişim potansiyelini değerlendirdiği belirtildi. 1,96 metrelik boyuyla dikkat çeken Sylla'nın, özellikle savunma hattına genç bir alternatif arayan Fenerbahçe'nin ilgisini çektiği aktarıldı.

HASAN ÇETİNKAYA'DAN OLUMLU REFERANS

Fenerbahçe'nin, Massire Sylla hakkında bilgi almak için Belçika ekibi Westerlo'nun ikinci başkanlığını yürüten Hasan Çetinkaya ile de görüştüğü öne sürüldü. Daha önce sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Çetinkaya'nın, Senegalli stoper hakkında olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

Bu değerlendirmenin ardından Sylla'nın Fenerbahçe'nin transfer adayları arasındaki yerini güçlendirdiği belirtildi. Ancak oyuncu için resmi bir teklif yapıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

18 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise forması giyen Massire Sylla, bu sezon çıktığı 18 resmi karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti. Savunma oyuncusu olmasına rağmen hücumda da skor katkısı veren 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin genç stoperle ilgili transfer sürecinde nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.