Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Polat Alemdar\'dan Memati\'ye büyük ayıp
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Polat Alemdar\'dan Memati\'ye büyük ayıp
Haber Videosu

Kurtlar Vadisi dizisinin Memati'si Gürkan Uygun, 86 yaşında hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun'u son yolculuğuna uğurladı. Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan oyuncuyu, dizide Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban yalnız bırakmadı. Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz'ın törende yer almaması ise dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu ile kardeşi Volkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninde Gürkan Uygun'un yaşadığı üzüntü dikkat çekerken, eski rol arkadaşlarından birinin törende bulunması, diğerinin ise yer almaması öne çıktı.

<a class='keyword-sd' href='/polat-alemdar/' title='Polat Alemdar'>Polat Alemdar</a>'dan Memati'ye büyük ayıp

BABASINI GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Bahattin Uygun için Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gürkan Uygun, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bahattin Uygun'un naaşı, Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene aile yakınları, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABDÜLHEY YALNIZ BIRAKMADI, POLAT ALEMDAR GELMEDİ

Cenaze töreninin dikkat çeken isimlerinden biri, Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban oldu. Çoban, yıllarca aynı dizide rol aldığı Gürkan Uygun'u en acı günlerinden birinde yalnız bırakmayarak cenazeye katıldı.

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp

NECATİ ŞAŞMAZ CENAZEYE KATILMADI

Dizinin başrolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın ise törende bulunmaması dikkat çekti. Kurtlar Vadisi'nde uzun yıllar birlikte kamera karşısına geçen Şaşmaz ve Uygun'un hayranları tarafından yakından tanınan dostlukları nedeniyle, ünlü oyuncunun cenazeye katılmaması haberin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kurtlar VadisiPolat AlemdarNecati ŞaşmazGürkan UygunKenan ÇobanMemati BaşMagazinKocaeliHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Kötü gün gelir geçer yanında kim vardı kim yoktu o akıldan gitmez hep kalır. 1 0
  • Eyyüp Akdoğan Eyyüp Akdoğan:
    Adamın işi gücü vardır, belki şehir dışında mazereti vardır. Böyle bir başlığı neye dayanarak atıyorsunuz birde haberci olacaksınız 0 0
  • okanptc okanptc:
    bütün konsey öldü hangisine gittiki kibir abideleri şasmaz kardeşler 0 0 Yanıtla
  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    Gelenleri değilde, gelmeyenleri niye HABER ediyorsunuz? Diziyi özleyenler youtubedan bakabilir! 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi 17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD’de gözaltına alındı Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi
Altın yatırımcısının gözü ABD’de Fiyatlarda yön değişti Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti
10:18
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
09:04
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı RAMS Park’ın son hali taraftarı isyan ettirdi
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
06:50
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
06:24
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:22:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android