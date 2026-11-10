Polat Alemdar\'dan Memati\'ye büyük ayıp

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu ile kardeşi Volkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninde Gürkan Uygun'un yaşadığı üzüntü dikkat çekerken, eski rol arkadaşlarından birinin törende bulunması, diğerinin ise yer almaması öne çıktı.

BABASINI GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Bahattin Uygun için Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gürkan Uygun, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bahattin Uygun'un naaşı, Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene aile yakınları, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABDÜLHEY YALNIZ BIRAKMADI, POLAT ALEMDAR GELMEDİ

Cenaze töreninin dikkat çeken isimlerinden biri, Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban oldu. Çoban, yıllarca aynı dizide rol aldığı Gürkan Uygun'u en acı günlerinden birinde yalnız bırakmayarak cenazeye katıldı.

NECATİ ŞAŞMAZ CENAZEYE KATILMADI

Dizinin başrolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın ise törende bulunmaması dikkat çekti. Kurtlar Vadisi'nde uzun yıllar birlikte kamera karşısına geçen Şaşmaz ve Uygun'un hayranları tarafından yakından tanınan dostlukları nedeniyle, ünlü oyuncunun cenazeye katılmaması haberin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.