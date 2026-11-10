Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı - Son Dakika
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Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı

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Riva\'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk\'ü andı
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2 yorum

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde düzenlenen törenle andı. Riva'daki milli takım tesislerinde saat 09.05'te gerçekleştirilen törene teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular, teknik heyet ve TFF yetkilileri katıldı.

A Milli Futbol Takımı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Belçika ve Fransa karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88. yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı

SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

Anma töreni, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Milli futbolcular, teknik heyet ve tesis personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.

Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı

SERGEN YALÇIN VE FUTBOLCULAR TAM KADRO KATILDI

Törende A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik heyet, milli futbolcular ve milli takım personeli hazır bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programı, İstiklal Marşı'nın tamamlanmasıyla sona erdi.

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    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    Allah akıl fikir versin. şu yy lık kominizm ritüellerini millete dayatmaya gerek yok. devletimize dinimize canımız feda ama kula kulluğa hayır 1 0
  • MGk MGk:
    Çin, Kuzey Kore ve Türkiye 1 0
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