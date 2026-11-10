Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar - Son Dakika
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Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar

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Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakan Cemil Tugay\'ı yuhaladılar
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14 yorum
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Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakan Cemil Tugay\'ı yuhaladılar
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çelenk bıraktığı sırada çevredeki bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde tüm yurtta saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye genelinde siren sesleriyle birlikte hayat adeta durdu. Resmi anma törenlerinin önemli adreslerinden biri de İzmir oldu. İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programına devlet erkanından çok sayıda isim ve geniş katılım sağlayan vatandaşlar yer aldı.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇELENK SUNUMU

Program kapsamında protokol üyeleri sırayla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunu gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Gazi Heykeli’ne çelenk bırakmak üzere hareket etti.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar

BAZI VATANDAŞLAR TUGAY'I YUHALADI 

Başkan Cemil Tugay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu anlarda meydanda dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Tugay, çelengi bıraktığı esnada alanda bulunan bazı vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

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Okurların en beğendiği yorum

“Hani ata ya saygı atatürkçüler???”

Tüm yorumlar (14)
İzmir Büyükşehir BelediyesiMustafa Kemal AtatürkCumhuriyet MeydanıCemil TugayPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (14)

  • harun 8071 harun 8071:
    Hani ata ya saygı atatürkçüler??? 8 6 Yanıtla
    Mesut Aydın Mesut Aydın:
    tayyipçiler anlamaz ona gösterilen saygıyı 1 1
    Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    o seni beni kandırmak bazende arsızlık hırsızlık gizlemek için kullanılan bir argüman bir maske 0 0
  • Revolver Revolver:
    çok yakışmış ... 5 3
  • Türkmen Beyi Türkmen Beyi:
    kemalizm dinine mensup olanların gerçek yüzleri budur işte, oysa ki ak partiden kovulan fetöcü isimleri nasılda sahiplenip 1.sıralardan milletvekili seçmişlerdi. 1 0 Yanıtla
  • Kerim Çetin Kerim Çetin:
    Haber başlığıba bak yakışnamış kime göre bu 0 0
  • kgjsnyysc8 kgjsnyysc8:
    çok doğal yuhalamak çünkü akp ye katıldı. akp’de Atatürk düşmanı bir örgüt. tamam yapıldığı zaman ve yer yanlış ama çok iyi anlıyorum yuhalanma nedenini. 0 0
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