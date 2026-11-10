Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması - Son Dakika
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Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

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Trump devreye girdi! Nvidia CEO\'sunun yasak aşkına FBI soruşturması
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1 yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çinli casus olduğundan şüphelenilen bir kadınla yaşadığı yasak aşkın FBI tarafından soruşturulduğunu açıkladı. Huang ile telefonda görüştüğünü belirten Trump, ünlü yöneticinin kadının casusluk faaliyetlerinden haberdar olmadığını söylediğini aktardı. Nvidia ise şirket sırlarının tehlikeye girdiğine dair bir bulgu bulunmadığını duyurdu.

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia, CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatından kaynaklanan casusluk skandalıyla sarsılıyor. ABD istihbaratının Çin adına bilgi topladığından şüphelendiği Alice Huang ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü yönetici hakkında FBI devreye girdi. Olay, Washington ile Pekin arasındaki teknoloji rekabetinin merkezinde bulunan Nvidia'nın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

TRUMP: KENDİSİYLE KONUŞTUM, CASUS OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Jensen Huang ile pazartesi günü görüştüğünü açıkladı. İddiaları duyduğunda şaşırdığını belirten Trump, Nvidia CEO'suna kadının casus olduğundan haberdar olup olmadığını doğrudan sorduğunu söyledi.

Trump, görüşmeyi şu sözlerle anlattı: "Ona, kadının casus olduğunu bilip bilmediğini sordum. Bana hiçbir fikri olmadığını söyledi ve ben ona gerçekten inanıyorum."

FBI'ın konuyu araştırdığını doğrulayan Trump, Huang'ın soruşturma sonunda ciddi bir sorun yaşamayacağını düşündüğünü ifade etti. Uzun yıllardır tanıdığı teknoloji yöneticisini onurlu bir insan olarak nitelendirdi.

Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

YASAK AŞKIN DİĞER TARAFINDAKİ İSİM: ALICE HUANG

Skandalın merkezindeki Alice Huang'ın, Singapur merkezli teknoloji şirketi Megaspeed International'da daha önce üst düzey yöneticilik yaptığı ortaya çıktı. New York Times'ın haberine göre ABD istihbarat birimleri, Alice Huang'ın Çin adına bilgi topladığını ve Pekin yönetimine bilgi aktardığını değerlendiriyor.

İki isim arasında akrabalık bağı bulunmazken, ilişkinin Nvidia'nın ticari sırlarına veya ABD'nin stratejik teknoloji politikalarına erişim sağlamak amacıyla kullanılmış olabileceği ihtimali araştırılıyor. Özellikle şirketin gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışına ilişkin kararlar mercek altına alındı.

Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

EŞİNDEN VE ŞİRKETİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

63 yaşındaki Jensen Huang, evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul ederek eşinden ve şirketinden özür diledi. Nvidia'nın internet sitesinde yayımlanan açık mektubunda soruşturmaya tam destek vereceğini belirten Huang, ABD'nin ulusal güvenliğini ve şirketinin çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

Nvidia yönetim kurulu da 8 Kasım'da bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dışarıdan hukuk uzmanlarının da görev alacağı incelemede, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığı araştırılacak. Şirket, şu ana kadar ulusal güvenliğin veya Nvidia'ya ait gizli bilgilerin tehlikeye atıldığına inanmak için herhangi bir neden bulunmadığını açıkladı.

Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

ÇİN'DEN CASUSLUK SUÇLAMALARINA YANIT

Pekin yönetimi ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, casusluk suçlamalarının dayanaksız olduğunu belirterek bunların Çin'i karalamaya yönelik olduğunu savundu.

ABD'de ise olayın yankıları büyüyor. Kongre üyeleri, dünyanın önde gelen yapay zeka çipi üreticisinin yöneticisinin yabancı istihbarat tarafından hedef alınmış olabileceği ihtimali nedeniyle ulusal güvenlik konusunda ayrıntılı bilgilendirme talep etti.

NVIDIA HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Casusluk soruşturmasının gündeme gelmesi Nvidia hisselerine de yansıdı. Şirketin hisseleri pazartesi günkü işlemlerde yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Skandal, Nvidia'nın gelişmiş çiplerinin Çin'e ihracatına yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde patlak verdi.

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    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    batıda bile bu işler prim kaybına sebep oluyor bizim kemalistlerde sorun olmuyor. iş üstünde yakalanan bi dünya adamlarını savunmaya devam ediyorlar. çağdaşlığın zirvesini aganigi ile yakalayacaklar ha gayret:))) 1 0
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