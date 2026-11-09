Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ihaneti 81 milyar dolara mal olabilir! Tarihin en pahalı boşanması gündemde - Son Dakika
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Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ihaneti 81 milyar dolara mal olabilir! Tarihin en pahalı boşanması gündemde

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Nvidia CEO\'su Jensen Huang\'ın ihaneti 81 milyar dolara mal olabilir! Tarihin en pahalı boşanması gündemde
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1 yorum

Dünyanın en zengin teknoloji patronlarından Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin itirafı, milyarlarca dolarlık servetini de tartışmaya açtı. 41 yıllık eşini aldattığını kabul eden Huang'ın olası bir boşanma durumunda servetinin yarısını kaybedebileceği öne sürüldü. Hesaplanan 81 milyar dolarlık rakam, gerçekleşmesi halinde tarihin en pahalı boşanmalarından biri olacak.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın 41 yıllık eşi Lori Huang'ı aldattığını kabul etmesinin ardından olası boşanmanın maliyeti tartışılmaya başlandı. Forbes'un 162,2 milyar dolar olarak tahmin ettiği servetinin yarısına denk gelen 81,1 milyar dolar, olası bir boşanma halinde gündeme gelen rakam oldu.

41 YILLIK EVLİLİĞİNDE İHANETİ KABUL ETTİ

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek ailesinden özür diledi.

1985 yılında Lori Huang ile evlenen 63 yaşındaki milyarder, açıklamasında davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini belirterek sorumluluğu üstlendi.

Huang, mesajında, “Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım eşimi ve çocuklarımı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Gerçekten üzgünüm” ifadelerini kullandı.

OLASI BOŞANMADA 81,1 MİLYAR DOLAR HESABI

Huang'ın itirafının ardından gözler milyarder çiftin servetine çevrildi. Forbes'un 8 Kasım 2026 tarihli tahminine göre Jensen Huang'ın kişisel serveti yaklaşık 162,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Olası bir boşanmada bu servetin yarısının paylaşılması ihtimali üzerinden yapılan hesaplamalar, yaklaşık 81,1 milyar dolarlık bir rakamı gündeme getirdi. Böyle bir ödeme gerçekleşmesi halinde bunun tarihin en yüksek boşanma bedellerinden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ihaneti 81 milyar dolara mal olabilir! Tarihin en pahalı boşanması gündemde

Ancak 81,1 milyar dolar kesinleşmiş bir boşanma tazminatı değil. Bu rakam, servetin yarısının paylaşılması varsayımına dayanan teorik bir hesaplamadan ibaret. Çiftin boşanma kararı aldığına veya bu yönde hukuki süreç başlattığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

İLİŞKİ İDDİASI NVIDIA'DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Huang'ın itirafı, yalnızca özel hayatıyla ilgili tartışmaları değil, Nvidia'nın gündemini de etkiledi. ABD basınında yer alan haberlerde, Huang'ın Alice Huang isimli Çinli bir iş insanıyla ilişki yaşadığı ve ABD istihbaratının bu kişiyi Çin adına bilgi toplamakla suçladığı öne sürüldü.

Nvidia yönetimi, CEO'nun yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olup olmadığına ilişkin iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlattı. Şirket yönetimi, şu ana kadar ABD ulusal güvenliğinin veya Nvidia'ya ait ticari sırların tehlikeye girdiğine ilişkin bir bulgu bulunmadığını açıkladı. Huang'ın soruşturma süresince CEO olarak görevine devam edeceği bildirildi.

EŞİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Jensen Huang'ın eşi Lori Huang ise yaşananlarla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Çiftin 1985 yılında başlayan evliliği ve birlikte kurdukları milyar dolarlık servet, itirafın ardından uluslararası basının yakın takibine girdi.

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    Yorumlar (1)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Kadının resmine bakınca adama hak verdim, 82 nin 80 ini ver kurtul birader, nasıl olsa ona da kalmayacak çocuklarınıza kalacak ..)) 0 0
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