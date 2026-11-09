Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon - Son Dakika
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Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon

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Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon
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Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon
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Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yasak aşk yaşadığı Çinli kadının casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddialarına Pekin yönetiminden sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, suçlamaları "iftira ve temelsiz spekülasyon" olarak nitelendirerek bunların Çin'i karalamaya yönelik girişimler olduğunu söyledi.

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin tartışmalar, Çin ile ABD arasındaki teknoloji rekabetinin de gündemine taşındı. Huang'ın Çinli bir kadınla yakın ilişki yaşadığı yönündeki haberlerin ardından, söz konusu kadının Çin istihbaratı adına hareket ettiği iddiaları ortaya atıldı. Pekin yönetimi ise suçlamalara karşı çıkarak Çin'in hedef alındığını savundu.

ÇİN'DEN CASUSLUK SUÇLAMALARINA SERT YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Nvidia CEO'su Jensen Huang'a yönelik casusluk iddialarını değerlendirdi. Guo, Çinli bir kadının istihbarat amacıyla Huang'a yakınlaştığı yönündeki haberleri reddederek "Sözde Çin casusluğu iddiaları tamamen temelsizdir. Bunlar Çin'i karalamaya yönelik girişimlerden başka bir şey değildir" dedi.

Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon

FRANSIZ GAZETECİDEN PEŞ PEŞE SORULAR

Basın toplantısında AFP muhabiri, Jensen Huang'ın evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul ettiğini ve Nvidia'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatarak Çin Dışişleri Bakanlığına iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

Muhabir ayrıca gelişmelerin gelecek hafta Shenzhen'de yapılması beklenen ABD-Çin liderler görüşmesini etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek istedi. Guo Jiakun, casusluk suçlamalarını reddeden açıklamasını yineledi. Bir başka gazetecinin, bu sözlerin söz konusu kadının Çin istihbaratı adına çalıştığı iddiasının açıkça reddedildiği anlamına gelip gelmediğini sorması üzerine de aynı yanıtı verdi.

Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon

YASAK AŞK İDDİASI NASIL CASUSLUK SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜ?

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Jensen Huang'ın Alice Huang isimli Çinli iş insanıyla yakın ilişki yaşadığı ileri sürüldü. Singapur merkezli Megaspeed şirketiyle bağlantılı olduğu belirtilen kadının, Çin istihbaratı için Nvidia hakkında bilgi topladığı iddia edildi.

Jensen Huang, 8 Kasım'da evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etti ancak açıklamasında birlikte olduğu kadının kimliğini belirtmedi. Bu nedenle ilişkinin Alice Huang ile yaşandığı yönündeki haberler henüz kesinleşmiş bilgi niteliği taşımıyor.

Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon

NVIDIA BAĞIMSIZ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nvidia yönetimi, Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığının araştırılması için bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şirket, Huang'a ve yönetim ekibine güven duyduğunu vurgularken şirket sırlarının veya ABD ulusal güvenliğinin tehlikeye girdiğine inanmak için şu aşamada bir neden bulunmadığını açıkladı.

Çin'in sert açıklamasına rağmen tartışmanın merkezindeki casusluk suçlamaları henüz bağımsız bir soruşturmayla kanıtlanmış değil.

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