Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor - Son Dakika
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Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor

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Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok\'ta slime yapıp para kazanıyor
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3 yorum
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Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok\'ta slime yapıp para kazanıyor
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1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Alihan, şimdilerde TikTok'ta slime yayınıyla milletten sanal hediye yoluyla para istemeye başladı. Ünlü şarkıcı, talep ettiği hediyelerin gelmemesi üzerine de bir hayli sinirlendi.

1990'lı yılların tanınan şarkıcılarından Alihan, canlı yayında slime yaparak sanal hediye istediği anlarla gündeme geldi. Sanatçının, talep ettiği hediyeler gelmeyince izleyicilere gösterdiği tepki dikkat çekti.

90'lı yıllarda müzik dünyasında adından söz ettiren şarkıcı Alihan, bu kez şarkılarıyla değil bir dijital platformdaki canlı yayınıyla adından gündeme geldi. Son dönemde yüksek kazanç iddialarıyla tartışılan slime yapma akımına katılan sanatçı, kamera karşısına geçerek slime hazırladı.

İSTEDİĞİ HEDİYELER GELMEYİNCE KIZDI

Kamera karşısında slime yaptığı sırada izleyicilerden sanal hediyeler talep eden Alihan, beklediği desteği alamayınca sinirlendi. İstediği hediyeler yerine farklı hediyeler gönderen kullanıcılara canlı yayında tepki gösteren şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ALİHAN KİMDİR?

2 Şubat 1974 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, müzik kariyerine 1992 yılında çıkardığı "Bu Gecede Yalnız Kaldım" albümüyle adım attı. 1990'lı yıllar boyunca çıkardığı albümlerle geniş kitlelerce tanınan şarkıcı; "Huzurundayım", "Toprağım & Sen Özelsin" ve "Yaralı Kadın" gibi albüm çalışmalarına imza attı.

Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor

AJDAR'I DÖVMÜŞTÜ 

Alihan, 2007 yılında Etiler Camelot'da düzenlenen karaoke partisine katılan Ajdar'ı dövmüştü. 

MagazinHediyeAlihanSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • dervis koc dervis koc:
    Ben bu tipleri değil de asıl bunlara para gönderen tipitipleri çok merak ediyorum. Nasıl bir kafa yaşıyorlar acaba. Memlekete sığır dolu ya 2 0
  • tuncayy2720 tuncayy2720:
    ajdarda tiktokta Göbek atıyor 1 0
  • vatandaş vatandaş:
    muz atan olmuş mu? 0 0
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