Batman Kozluk'ta oğlu için kayıp başvurusu yapan baba, öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batman Kozluk'ta oğlu için kayıp başvurusu yapan baba, öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Kozluk\'ta oğlu için kayıp başvurusu yapan baba, öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Batman Kozluk'ta 2014'te engelli oğlunun terör örgütüne katıldığı iddiasıyla kayıp başvurusu yapan babanın, oğlunu maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürdüğüne dair kuvvetli şüpheye ulaşıldı. Gözaltına alınan baba, altsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında engelli oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia ederek kayıp başvurusunda bulunan babanın, oğlunu maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında yaşanan olayda, baba R.B., engelli oğlu E.B.'nin terör örgütüne katıldığını öne sürerek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu. Yıllardır kayıp olarak aranan dosya, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucunda aydınlatıldı.

Yapılan incelemelerde, E.B.'nin terör örgütüne katıldığı iddiasının asılsız olduğu ve aslında baba R.B. tarafından maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheye ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım 2026 tarihinde Batman ve Antalya'da 10 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba R.B., 7 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak batman m tipi ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaKozlukBatmanGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:35:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Batman Kozluk'ta oğlu için kayıp başvurusu yapan baba, öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android