Niğde'nin Kiledere köyündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, Özbay kardeşler tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'nin Kiledere köyündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, Özbay kardeşler tutuklandı

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Niğde\'nin Kiledere köyündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, Özbay kardeşler tutuklandı
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Niğde'nin Kiledere köyünde önceki gün çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Jandarmanın yakaladığı şüpheli Murat Özbay ve ağabeyi Harun Özbay, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

NİĞDE'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler Murat ve Harun Özbay kardeşler tutuklandı.

Olay, önceki gün Kiledere köyünde meydana geldi. Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile Murat Özbay ve ağabeyi Harun Özbay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Özbay, pompalı tüfekle Evlendi ve Demirbaş'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Rıfat Evlendi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yalçın Demirbaş'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli kardeşler Murat Özbay ve Harun Özbay'ı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada sorguları tamamlanan kardeşler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
Kiledere3. SayfaGüncelNiğdeSon Dakika

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