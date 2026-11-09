İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Haber Videosu

Rusya Savunma Bakanlığına ait bir askeri uçak, Moskova yakınlarındaki Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden havalanarak İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'nin yaptırım listesinde bulunan uçağın İsrail'e neden geldiği ve içinde kimlerin bulunduğu açıklanmadı. İsrail ordusu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken Rusya'dan da resmi açıklama gelmedi. Gizemli uçuşun amacı belirsizliğini koruyor.

Rusya'ya ait askeri bir uçağın 8 Kasım Pazar günü İsrail'e gerçekleştirdiği uçuş, uluslararası basında soru işaretlerine yol açtı. Moskova yakınlarındaki Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden havalanan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bulunan Ben Gurion Havalimanı'na indi. Uçağın Rusya Savunma Bakanlığına bağlı olması ve ABD'nin yaptırım listesinde yer alması dikkat çekerken uçuşun hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

MOSKOVA'DAKİ ASKERİ ÜSTEN HAVALANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ben Gurion Havalimanı'na inen uçak, RA-85042 tescil numaralı Tupolev Tu-154M modeli olarak belirlendi. Uçuş takip verileri, uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden hareket ettiğini ortaya koydu.

Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 223. Uçuş Birimi'ne ait olan uçak, ticari yolcu taşımacılığında kullanılmıyor. Söz konusu birim, Rus askeri personelinin yanı sıra hükümet yetkililerinin ve resmi görevlilerin taşınmasında da görev alıyor.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE BULUNUYOR

Uçağa ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmış olması. İsrail basınındaki bilgilere göre RA-85042 tescil numaralı uçak, Mayıs 2023'ten bu yana ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alıyor.

Yaptırım kararının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri faaliyetleri nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında alındığı belirtiliyor. ABD'nin yaptırım uyguladığı askeri uçağın İsrail'in en önemli uluslararası havalimanına iniş yapması, ziyaretin amacıyla ilgili soruları artırdı.

İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMADI

Uçağın inişinin ardından İsrail ordusuna yöneltilen sorular yanıtsız kaldı. İsrail ordusu, Rus askeri uçağının ülkeye geliş nedenine ilişkin yorum yapmayı reddetti. Uçakta hangi yetkililerin bulunduğu ve İsrailli yetkililerle herhangi bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda da bilgi verilmedi.

Rusya tarafından da uçuşun amacıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın diplomatik bir ziyaret, askeri temas veya başka bir görev kapsamında İsrail'e gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

UÇUŞUN AMACI GİZEMİNİ KORUYOR

Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşen uçuş, dikkatleri iki ülke arasındaki olası temaslara çevirdi. Ancak uçağın inişini herhangi bir diplomatik görüşmeye, askeri anlaşmaya veya bölgesel gelişmeye bağlayan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Uçuş takip kayıtları, Rus askeri uçağının 8 Kasım'da İsrail'e ulaştığını doğrularken yolcuların kimlikleri ve ziyaretin gerçek amacı belirsizliğini koruyor.

Amerika Birleşik Devletleriİsrail OrdusuMoskovaİsrailDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • murat ılgaz murat ılgaz:
    Babacim takılmayın böyle şeylere kobra murat konsere geldi . Benim gözümde bilge karga ranga ranga 0 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova’da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun görevini bıraktı
İspanya’da bedavaya satılık köy Sadece tek bir şart var İspanya'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var
Taraftarlar şokta 901’de 4-2 geride olan Manchester United’dan muhteşem geri dönüş Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 geride olan Manchester United'dan muhteşem geri dönüş
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amedspor’dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi
Fenerbahçe’de Kuyt’la ilgili karar sonunda verildi Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Beşiktaş’a Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400’den fazla ceza geldi Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400'den fazla ceza geldi
Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
07:38
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı Puanlarınız silinebilir
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir
07:01
Dünyaca ünlü CEO zor durumda Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü
06:42
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
06:30
Korkulan oldu ABD ile gerilim sürerken İran’da art arda patlama sesleri
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri
06:22
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
06:07
Ticaret Bakanlığından “güvensiz okul forması“ için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığından "güvensiz okul forması" için toplatma kararı
00:15
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
00:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: ’Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz’
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: 'Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz'
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 07:58:28. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android