İsrail\'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Rusya'ya ait askeri bir uçağın 8 Kasım Pazar günü İsrail'e gerçekleştirdiği uçuş, uluslararası basında soru işaretlerine yol açtı. Moskova yakınlarındaki Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden havalanan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bulunan Ben Gurion Havalimanı'na indi. Uçağın Rusya Savunma Bakanlığına bağlı olması ve ABD'nin yaptırım listesinde yer alması dikkat çekerken uçuşun hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

MOSKOVA'DAKİ ASKERİ ÜSTEN HAVALANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ben Gurion Havalimanı'na inen uçak, RA-85042 tescil numaralı Tupolev Tu-154M modeli olarak belirlendi. Uçuş takip verileri, uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden hareket ettiğini ortaya koydu.

Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 223. Uçuş Birimi'ne ait olan uçak, ticari yolcu taşımacılığında kullanılmıyor. Söz konusu birim, Rus askeri personelinin yanı sıra hükümet yetkililerinin ve resmi görevlilerin taşınmasında da görev alıyor.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE BULUNUYOR

Uçağa ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmış olması. İsrail basınındaki bilgilere göre RA-85042 tescil numaralı uçak, Mayıs 2023'ten bu yana ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alıyor.

Yaptırım kararının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri faaliyetleri nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında alındığı belirtiliyor. ABD'nin yaptırım uyguladığı askeri uçağın İsrail'in en önemli uluslararası havalimanına iniş yapması, ziyaretin amacıyla ilgili soruları artırdı.

İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMADI

Uçağın inişinin ardından İsrail ordusuna yöneltilen sorular yanıtsız kaldı. İsrail ordusu, Rus askeri uçağının ülkeye geliş nedenine ilişkin yorum yapmayı reddetti. Uçakta hangi yetkililerin bulunduğu ve İsrailli yetkililerle herhangi bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda da bilgi verilmedi.

Rusya tarafından da uçuşun amacıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın diplomatik bir ziyaret, askeri temas veya başka bir görev kapsamında İsrail'e gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

UÇUŞUN AMACI GİZEMİNİ KORUYOR

Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşen uçuş, dikkatleri iki ülke arasındaki olası temaslara çevirdi. Ancak uçağın inişini herhangi bir diplomatik görüşmeye, askeri anlaşmaya veya bölgesel gelişmeye bağlayan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Uçuş takip kayıtları, Rus askeri uçağının 8 Kasım'da İsrail'e ulaştığını doğrularken yolcuların kimlikleri ve ziyaretin gerçek amacı belirsizliğini koruyor.