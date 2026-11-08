Amedspor\'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi

Süper Lig'deki başarılı performansını sürdürerek hedefini üst sıralar olarak belirleyen Diyarbakır temsilcisi Amedspor, dünya futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olan Paul Pogba'yı gündemine aldı. Monaco ile yolları ayrılan ve serbest statüde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli yıldız için yönetimin kolları sıvadığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Fransız oyuncunun durumunu yakından takip eden Amedspor kurmaylarının, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde daha önce Manchester United ve Juventus gibi Avrupa futbolunun dev kulüplerinde top koşturan Pogba'nın yeni adresi merakla bekleniyor. 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, kazanan Pogba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.