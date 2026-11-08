Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dolmabahçe\'de Vlahovic\'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni Dusan Vlahovic'in iki, Poku'nun tek golüyle 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Gençlerbirliği, 11 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0 kazanarak Avrupa Ligi'ndeki Celtic yenilgisinin hüznünü üzerinden attı. 

PERDEYİ VLAHOVIC AÇTI

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu.

Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

SIRP YILDIZDAN BİR GOL DAHA

45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı

İRFAN CAN'DAN İZİN YOK

69. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, hızlı gelişen atakta pasını Vlahovic'e aktardı. Vlahovic'in bıraktığı topa Trossard vurdu ancak Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

DOLMABAHÇE'DE SKOR 3-0 

Beşiktaş, 85. dakikada skoru 3-0 yaptı. Savunma arkasına sarkan Leandro Trossard'ın şutu kaleye girmek üzereyken topa doğru hareketlenen Poku çizgi üzerinde topa dokundu ve ağlara yolladı. 

Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı

3 PUAN KARA KARTAL'IN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte 22 puana yükselen Beşiktaş, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı. Milli aranın ardından Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. 

Dolmabahçe SarayıDusan VlahovicGençlerbirliğiGalatasarayBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • 7kp29jsbv4 7kp29jsbv4:
    turkiye liginde aslan kesiliyolar abartin sizde avrupada herkes gordu bihic olduklarini 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı: İlk 2 bin konut için tarih belli oldu Polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı: İlk 2 bin konut için tarih belli oldu
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:43
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
20:37
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım’ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
20:24
Üst üste altıncı galibiyet Trabzonspor ligde fırtına gibi
Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi
20:11
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
20:01
Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu Çok şanssız bir an yaşandı
Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu! Çok şanssız bir an yaşandı
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
19:12
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 23:01:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android