Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
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Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti

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Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
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Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
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Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'deki bir dönemine en farklı galibiyetle başlayan Türk teknik direktör oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ikinci Emre Belözoğlu dönemi adeta fırtına gibi başladı. 

FENERBAHÇE'DEN 5 GOLLÜ ZAFER

Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Arca Çorum FK’yı 5-0’lık net bir skorla mağlup etti.

EN FARKLI GALİBİYET ALAN TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Bu farklı galibiyetle birlikte Emre Belözoğlu kulüp tarihine de adını yazdırmış oldu. Belözoğlu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’deki bir görev dönemine en farklı galibiyetle başlayan Türk teknik direktör unvanını elde etti.

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Emre BelözoğluFenerbahçeÇorum FKFutbolSporSon Dakika

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