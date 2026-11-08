Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor

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Emre Belözoğlu\'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
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2 yorum

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi. Maç sonunda oyuncularını tebrik eden Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakarak ''Allah'ım sana şükürler olsun'' dediği anlar kameralara yansıdı. Bu anlar kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Arca Çorum FK'yi 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

''ALLAH'IM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN''

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada dikkat çeken görüntüler yaşandı. Oyuncularını tek tek tebrik eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, gökyüzüne bakarak "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadelerini kullandığı anlar yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Genç teknik adamın galibiyet sonrası yaşadığı bu içten ve duygusal anlar, kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Trendyol Süper LigEmre BelözoğluFenerbahçeÇorum FKFutbolÇorumSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Şans Fenerbahçe'nin yanında oldu bu maç Fenerbahçe için Lig için devam ve tamam maçıydı ama çorumspor daha iyi oynadı girdi de pozisyonları değerlendiremediği için yenildi Fenerbahçe değerlendirdi 0 0 Yanıtla
  • abbas dursun abbas dursun:
    oda biliyor büyük bir hata yaptığını 0 0 Yanıtla
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