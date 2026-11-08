Ne İrfan Can Kahveci ne de Greenwood! Fenerbahçe taraftarı, o ismi göklere çıkardı - Son Dakika
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Ne İrfan Can Kahveci ne de Greenwood! Fenerbahçe taraftarı, o ismi göklere çıkardı

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Ne İrfan Can Kahveci ne de Greenwood! Fenerbahçe taraftarı, o ismi göklere çıkardı
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Ne İrfan Can Kahveci ne de Greenwood! Fenerbahçe taraftarı, o ismi göklere çıkardı
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 yendi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood, 2'şer golle yıldızlaştı. Bir diğer gol ise Oğuz Aydın'dan geldi ancak Fenerbahçe taraftarı, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlayan Brezilyalı kaleci Ederson'a övgü dolu yorumlarda bulundu. Ederson için, ''Kritik kurtarışlarıyla bizi maç içerisinde tuttu'' yorumları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Arca Çorum FK'yi 5-0'lık farklı skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ ÜÇ OYUNCUDAN

Fenerbahçe formasıyla 200. resmi maçına çıkan İrfan Can Kahveci ve hücum hattının etkili ismi Mason Greenwood'un 2'şer gol kaydettiği mücadelede sarı-lacivertlilerin diğer golünü Oğuz Aydın attı.

EDERSON PERFORMANSIYLA FARK YARATTI

Deplasmandan 5 golle 3 puanı alarak dönen Fenerbahçe'de skora katkı sağlayan isimlerin yanı sıra kalede devleşen Ederson da maça damgasını vurdu. Mücadele boyunca kalesinde devleşerek 8 kritik kurtarışa imza atan Brezilyalı eldiven, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük övgü topladı. Maçın ardından taraftarlar, Ederson'un sergilediği üst düzey performans için "Kritik kurtarışlarıyla bizi maç içerisinde tuttu" yorumlarında bulundu.

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