İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'ı pişman ettirecek performans - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'ı pişman ettirecek performans

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İrfan Can Kahveci\'den Sergen Yalçın\'ı pişman ettirecek performans
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A Milli Takım'da aday kadroya çağrılmayan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıktı. İrfan Can Kahveci, bu özel karşılaşmayı muhteşem iki golle süsledi. Yıldız oyuncu ayrıca maç içerisinde gösterdiği performansla takımının en iyi isimlerinden biri oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmeyen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 200. resmi müsabakada sahaya damgasını vurdu.

200. MAÇINI GOLLERLE SÜSLEDİ

Sarı-lacivertli formayla 200. kez boy gösterdiği bu özel karşılaşmada muhteşem 2 gol kaydeden milli futbolcu, sergilediği üst düzey performansla da maçın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

İrfan Can Kahveci'den <a class='keyword-sd' href='/sergen-yalcin/' title='Sergen Yalçın'>Sergen Yalçın</a>'ı pişman ettirecek performans

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Saha içerisindeki yönlendirici oyunu ve hırsıyla dikkat çeken deneyimli oyuncu, takımının en iyi isimlerinden biri olarak kadro dışı kaldığı milli ara öncesinde takımına kritik bir katkı sağladı.

İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'ı pişman ettirecek performans
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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'ı pişman ettirecek performans - Son Dakika
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