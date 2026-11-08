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Galatasaray'dan kulüp rekoru

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Galatasaray\'dan kulüp rekoru
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Galatasaray\'dan kulüp rekoru
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Süper Lig’de oynadığı son 41 iç saha maçını kaybetmeyen Galatasaray (33G 8B), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti.

Galatasaray,  Süper Lig’de Amed Sportif Faaliyetler’i 4-3 mağlup ederek 28 puanla milli araya lider girdi. 

REKOR EGALE EDİLDİ

Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin bu kulvardaki en uzun kaybetmeme rekorunu da egale etti.

Galatasaray'dan kulüp rekoru

33 GALİBİYET, 8 BERABERLİK

Bu sonuçla birlikte 33. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 8 de beraberlik alarak Mayıs 2017-Kasım 2019 arasındaki döneminde imza attığı kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu egale etti. Süper Lig’deki son iç saha mağlubiyetini 2023-24 sezonunda, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma sonrası RAMS Park’ta çıktığı 41 müsabakada da sahadan yenilgiyle ayrılmadı. 

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