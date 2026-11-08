Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme - Son Dakika
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Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

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Kütahyaspor\'dan Galatasaray\'a olay gönderme
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Galatasaray'ın Amedspor ile oynadığı karşılaşmada RAMS Park'ın zemini tartışma konusu olurken, 2. Lig ekiplerinden Kütahyaspor'un sarı-kırmızılı kulübe yaptığı gönderme dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray’ın Amedspor ile oynadığı mücadelede RAMS Park’ın bozulan çimleri gündem olurken, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kütahyaspor'dan sarı-kırmızılı kulübe esprili bir mesaj geldi.

GALATASARAY'A ESPRİLİ GÖNDERME

Galatasaray'ın evinde Amedspor'u ağırladığı karşılaşmada, RAMS Park sahasının elverişsiz görüntüsü futbol kamuoyunun tepkisini çekti. Zemin kalitesine yönelik eleştiriler sürerken, konuya farklı bir yorum da 2. Lig ekibi Kütahyaspor cephesinden yapıldı.

''ZEMİN KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİRİZ''

Mavi-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ın onaylı profilini etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Kütahyaspor paylaşımına, "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" notunu düşerek mizahi bir göndermede bulundu. Kısa sürede yüksek etkileşim alan bu esprili mesaj, futbolseverler arasında hızla yayıldı.

İşte o paylaşım:

Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
GalatasarayKütahyaFutbolSporSon Dakika

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