Son Dakika Kütahya Haberleri

10:34 Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi Afyonkarahisar'da narkotik polisinden tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

14:51 Vali Ali Çelik: "Projelerimiz tamamlandığında Dumlupınar'ımız için büyük kazanım olacak" Vali Ali Çelik, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapımına başlanan Dumlupınar Şehitliği Seyir Terası, Savaş Alanı Tanıtım Merkezi, Dumlupınar Diorama Müzesi ve Gençlik Merkezi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

13:25 Şaphane'de çilek bahçelerinden pestisit kalıntı için numune alma çalışmaları Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki çilek bahçelerinden pestisit kalıntı durumunun izlenmesi için numune alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

11:47 A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlıklarını Ankara'daki sürdürüyor.

11:38 DSİ, Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranlarını açıkladı DSİ, Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranlarını açıkladı Göletlerin doluluk oranı yüzde 40-50 arasında Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranları açıklandı.

10:29 Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kütahya ziyaretinde Emet ilçesine yapılması talep edilen projeleri içeren dosyayı teslim etti.

10:21 Hisarcık'ta şifa deposu haşhaş tohumları yıkanıp güneşte kurutuluyor Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde izinli haşhaş ekimi yapan üreticiler hasat ettikleri şifa deposu haşhaş tohumlarını bozulmadan uzun yıllar saklamak amacıyla yıkayıp yere serdikleri bezlerin üzerinde kurutuyorlar.

10:19 Başkan Işık: "Yıllardır yapılmayan yollar artık yapılıyor" Belediye Başkanı Alim Işık, Aydoğdu Mahallesi Kundukviran Mevkisi ve Hamidiye Mahallesi Aksu Çiftçiliği'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

10:18 Altıntaş'ta gaziler Başkan Arif Teke'yi ziyaret etti Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kıbrıs gazileri Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı münasebetiyle Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret ettiler.

09:49 Konuşma sorunlarını çözmek için 6 ayda 3 bin 100 saatlik terapi uyguladılar Türkiye'de ilk defa Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM), yılın ilk 6 aylık döneminde yapılan yaklaşık 3 bin 100 saatlik terapi uygulamaları ile yüzlerce danışana umut oldu.

21:18 Manisa'da üretilen "avcı İHA" TEKNOFEST'te yarışacak Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği öğrencilerince yapılan Elektronik Harp Sistemli "Şehzade İHA", 9-14 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışacak.

18:26 Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı Kütahya'da 22 yaşında bir genç, iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı.

15:36 Kütahya Sağlık Müdürü Şenkul'dan vatandaşlara Kovid-19 aşısı çağrısı Kütahya İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Kovid-19'dan korunmanın en temel yolunun bireysel tedbirlerin alınması ve aşılanma olduğunu bildirdi.

11:39 Kütahya'da 800 kişiye yeni istihdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Vali Ali Çelik ve Nursan Kablo İcra Kurulu Başkanı Ali Kağan Yamakoğlu'nun katılımıyla, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Nursan Holding ile Türkiye İş Kurumu arasında İşbaşı Eğitim Programı Töreni yapıldı.

11:39 Kütahya Teknokent'te "Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark farkındalığı" isimli seminer Kütahya Tasarım Teknokent, "Ar-Ge Tasarım Merkezi-Teknopark Farkındalığı ve Güncel Avrupa Birliği Horizon & Eureka Hibe Destekleri" isimli seminere ev sahipliği yaptı.

10:46 Kütahya'da kadın üreticiden lavanta üretimi Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya'da Emine Daşgın isimli kadın üreticinin yetiştirdiği lavanta tarlasını ziyaret etti.

09:38 Kütahya'da OSB servis yoluna sıcak asfalt Kütahya'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor.

00:59 Apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi ayakta tedavi edildi.

00:33 Bakan Bilgin: "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız" Bakan Bilgin: "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız" dedi.

22:09 Müdür Dündar: "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı" Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz İşletme Müdürlüğü Kocadağ Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

21:57 Bakan Bilgin'den Başkan Alim Işık'a ziyaret Bir dizi inceleme ve ziyaretler için Kütahya'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

20:27 Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gürkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

19:53 Son dakika haberi | Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberler... Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

17:19 Emet'te ahşap ev yangını Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde çıkan yangın sonucu, iki katlı ahşap binada büyük hasar meydana geldi.

16:03 Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

15:54 Bilgin: "Küresel bir ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları var ama Türkiye bunu üretim gücüyle aşacak" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var, enflasyona ezdirmeyeceğiz kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek.

15:06 BAKAN BİLGİN SANAYİDE İSTİHDAM YARATACAK HER GİRİŞİMİ DESTEKLİYORUZ ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz.

12:58 Kütahya'da 30 yıl rakip olan iki berber, 20 yıldır birlikte çalışıyor Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 30 yıl rakip olarak çalışan iki berber, birbirine rakip olmayı bırakarak son 20 yıldır aynı iş yerinde mesleklerini sürdürüyor.

12:39 Domaniç'teki kazada hayatını kaybeden genç, Hisarcık'ta toprağa verildi Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Naim Şahin, memleketi Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde toprağa verildi.

12:08 Kütahya'daki konut satışlarında artış Türkiye İstatistik Kurumu ( TUİK) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı.

11:34 İŞİTME ENGELLİ AYŞE'NİN EL EMEĞİ PUŞİDELERİ, TÜRBELERİ SÜSLÜYOR KÜTAHYA Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'usta öğretici' olarak çalışan işitme engelli Ayşe Sarıçam'ın (39) Maraş işi tekniği ile tasarladığı puşideler, aralarında Eyüp Sultan, Sultan Ahmet ve Vahide Sultan'ınkilerin de olduğu türbeleri süslüyor.

11:17 Simav'da ayçiçeğinde "Çayır Tırtılı" görüldü Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarına büyük zarar veren "Çayır Tırtılı" Kütahya'nın Simav ilçesinde de görüldü.

11:17 Apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiyi itfaiye kurtardı Apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiyi itfaiye kurtardı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi ayakta tedavi edildi.

11:00 Aizanoi'nin Koca Çayı ve çevresi turizme katkı için düzenlenecek Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen Koca Çay, Kütahya Valiliğince yürütülen Penkalas Çayı Projesi ile adeta açık hava müzesine dönüştürülecek.

00:58 Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi.

18:59 Son dakika haberi! Domaniç'te freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika 3. sayfa haberi: Domaniç'te freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, tomruk yükleme kepçesi yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu araçtan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

18:32 Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

15:14 Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi.

14:39 Domaniç yağlık ayçiçeğiyle sarıya büründü Tarım ve Orman Bakanlığının yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için destekleme kapsamına aldığı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ekim alanı 200 dönümden 1800 dönüme çıkarıldı.

13:19 Atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor Atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor Kütahya'da ev hanımı Selime Pehlivan geliştirdiği teknik ile atık pantolon, kazak, kolye ve aksesuarları kullanarak kendi tasarımını oluşturdu Kütahya'da bir kadın, atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor.

12:24 Kütahyalı hacılar havalimanında karşılandı Kütahyalı ilk hacı kafilesi, Gürsel Bayram başkanlığında 11.45 'te havalimanına indi.

12:23 Serik'te topraksız yaban mersini üreticiliği semineri verildi Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Serik ilçesinde topraksız yaban mersini (blueberry) üreticiliği konusunda seminer düzenlendi.

12:20 Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 Haziran ayında Kütahya genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplamda 144 kişiyi gözaltına aldı.

11:03 Tavşanlı Höyük'te 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki, Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu.

10:28 Müdür Özçalık, çiftçileri uyardı: "Lütfen hasat sonrası anızları yakmayalım" Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, çiftçileri hasat sonrası anızları yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

00:34 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

00:32 Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür ocağında geçtiğimiz hafta meydana gelen göçükte yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21:53 Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı.

18:24 Emet'te eski çöplükte çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü Kütahya'nın Emet ilçesinde eski çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.

16:34 Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür ocağında geçtiğimiz hafta meydana gelen göçükte yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13:13 Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında Kütahyalı atlet Sıla Ata, bir altın ve bir gümüş madalya kazandı.

12:46 Gediz'de 190 adet sentetik hap ele geçirildi Kütahya'nın Gediz İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 190 adet sentetik hap ele geçirildi.

12:08 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10:26 CHP'li Kasap'ın köy yolu eleştirisine muhtar yanıt verdi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap yine köy yollarını eleştirdi.

10:25 Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşa ettiği ucuz konutlar için başvuru sürecini başlattı. Fırsatı kaçırmak istemeyen alım gücü düşük vatandaşlar, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yapabilecek. İşte TOKİ'ye yapılacak ödemeler ve proje süreleriyle ilgili tüm detaylar...

09:22 Emet EMKO 12 kadına iş imkanı sağlıyor Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin destekleri ile 6 yıl yıl önce kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) bünyesinde 12 kadına iş imkanı sağlıyor.

09:21 Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı Kütahya Zafer Meydanı projesi çerçevesinde eski haliyle kalması yönünde kararı çıkan Kütahya'nın simgesi vazonun temeline ilk harcı Belediye Başkanı Alim Işık attı.

09:20 Emet Gürpınar köyüne Yatılı Kur'an Kursu Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesi Gürpınar köyünde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak Yatılı Kur'an Kursu'nun temel atma törenine katıldı.

09:15 Tatilcilerin tercihi Kütahya Ilıca Harlek Termal Otel oldu Türkiye'nin önemli termal turizm noktalarından biri olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki Harlek Termal Otel'de, 9 günlük bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde yüz seviyesine ulaştığı belirtildi.

20:15 Kütahya'daki çatı yangını korkuttu Kütahya'daki çatı yangını korkuttu Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ormana kadar genişleyen yangına 11 helikopter, 5 uçak ve 29 arazöz ile havadan ve karadan müdahale devam ederken yangının çıkış nedeni ile ilgili de araştırmalar sürüyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangının enerji nakil hatlarından kaynaklı çıkmış olabileceğini söyledi.

14:17 9 günlük tatil bitiminde beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı - 9 günlük tatil bitiminde beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı Afyonkarahisar'da karayollarında araç geçişleri arttı ama yoğunluk olmadı Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası önceki yıllara nazaran trafik yoğunluğu yaşanmadı.

12:18 Son dakika haberi... Kütahya'da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'da düğün salonunda ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş eden şahsın tabancasına el konularak, hakkında adli işlem başlatıldı.

11:20 Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

10:35 Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali, Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaşın...

17:49 Domaniç'te çobana ayı saldırdı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde ineklerini otlatan çobana ayı saldırdı.

16:53 Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

12:09 Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi Belediye Başkanı Alim Işık: "Devletin gücünden büyük güç yoktur" Kütahya Belediyesi, otobüsçü esnafının 'kontak kapatma' eyleminde özveri gösteren personelini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

11:25 Pazarlar tek yürek oldu Kütahya'nın Pazarlar ilçesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek, tek ses oldu.

11:22 Ali Fazıl Kasap: Zafer Havalimanı İçin Bu Sene Aktarılacak Bedel 7 Milyon Euro Civarında CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yıllık 658 bin 866 yolcu garantisi verilen Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nı bu yılın ilk altı ayında sadece 21 bin yolcunun kullandığını belirterek, “Yani müteahhidin lehine yüzde 96’lık bir yanılma payı var. Yani uçmayan uçak, gitmeyen yolcu için bu şirketlere para aktarılıyor. Bu seneki aktarılacak olan bedel de 7 milyon euro civarında. Euro kuru da çok yükseldiği için hesabı tutmaz bir şekilde, 250 milyon euroya yakın toplamda, 49 yıl boyunca bu firma sürekli olarak beslenecek. Allah sonumuzu hayretsin” dedi.

10:58 Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10:43 Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünden, 2022 yılının ilk 6 ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaş yararlandı.

10:30 Çavdarhisar'da 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma programı coşkulu geçti Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı ve etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildiSaygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri programı Kaymakam Metin Korkmaz ve Belediye Başkanı Halil...

22:53 Simav'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kütahya'nın Simav ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve şehit mezarları ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

16:58 Kütahya'da 15 Temmuz Şehitler Camii ibadete açıldı Kütahya'da 15 Temmuz Şehitler Camii ibadete açıldı Kütahya Bereket Sanayi Sitesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Cami, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Vali Ali Çelik'in katılımıyla ibadete açıldı.

16:35 Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 6. yılı sebebiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kütahya'daki şehitlikler ziyaret edildi.

16:10 "Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir" Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Aziz Türk milletinin kahraman evlatları, tarihin her dönemindeülkesi ve milleti için canını vermekten hiç çekinmemiştir" dedi.

15:56 Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir" AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız" dedi.

13:25 Karaağıl köyünde gözleme hayrı Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde kaza belalara karşı yağlı hayır gözlemesi yapılarak dağıtıldı.