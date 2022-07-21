Son Dakika Kütahya Haberleri

- 10:34 Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi
Afyonkarahisar'da narkotik polisinden tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.
- 09:49 Merkez pazar yerinin yıkımı tamamlandı
Merkez pazar yeri yıkım çalışmaları tamamlandı.
- Dün Dün 20:53 Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 14:51 Vali Ali Çelik: "Projelerimiz tamamlandığında Dumlupınar'ımız için büyük kazanım olacak"
Vali Ali Çelik, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapımına başlanan Dumlupınar Şehitliği Seyir Terası, Savaş Alanı Tanıtım Merkezi, Dumlupınar Diorama Müzesi ve Gençlik Merkezi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.
- Dün Dün 13:25 Şaphane'de çilek bahçelerinden pestisit kalıntı için numune alma çalışmaları
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki çilek bahçelerinden pestisit kalıntı durumunun izlenmesi için numune alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- Dün Dün 11:48 Başkan Güler'den fırıncılara rest: "Milletin aklıyla alay etmeyin"
Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, ilçedeki fırıncıları ve fiyat belirleme komisyonunu uyardı.
- Dün Dün 11:47 A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor
Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlıklarını Ankara'daki sürdürüyor.
- Dün Dün 11:38 DSİ, Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranlarını açıkladı
DSİ, Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranlarını açıkladı Göletlerin doluluk oranı yüzde 40-50 arasında Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranları açıklandı.
- Dün Dün 10:29 Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kütahya ziyaretinde Emet ilçesine yapılması talep edilen projeleri içeren dosyayı teslim etti.
- Dün Dün 10:21 Hisarcık'ta şifa deposu haşhaş tohumları yıkanıp güneşte kurutuluyor
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde izinli haşhaş ekimi yapan üreticiler hasat ettikleri şifa deposu haşhaş tohumlarını bozulmadan uzun yıllar saklamak amacıyla yıkayıp yere serdikleri bezlerin üzerinde kurutuyorlar.
- Dün Dün 10:19 Başkan Işık: "Yıllardır yapılmayan yollar artık yapılıyor"
Belediye Başkanı Alim Işık, Aydoğdu Mahallesi Kundukviran Mevkisi ve Hamidiye Mahallesi Aksu Çiftçiliği'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.
- Dün Dün 10:18 Altıntaş'ta gaziler Başkan Arif Teke'yi ziyaret etti
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kıbrıs gazileri Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı münasebetiyle Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret ettiler.
- Dün Dün 09:49 Konuşma sorunlarını çözmek için 6 ayda 3 bin 100 saatlik terapi uyguladılar
Türkiye'de ilk defa Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM), yılın ilk 6 aylık döneminde yapılan yaklaşık 3 bin 100 saatlik terapi uygulamaları ile yüzlerce danışana umut oldu.
- 21.07.2022 21 Tem 23:33 OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI
KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.
- 21.07.2022 21 Tem 21:18 Manisa'da üretilen "avcı İHA" TEKNOFEST'te yarışacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği öğrencilerince yapılan Elektronik Harp Sistemli "Şehzade İHA", 9-14 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışacak.
- 21.07.2022 21 Tem 18:26 Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Kütahya'da 22 yaşında bir genç, iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı.
- 21.07.2022 21 Tem 15:36 Kütahya Sağlık Müdürü Şenkul'dan vatandaşlara Kovid-19 aşısı çağrısı
Kütahya İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Kovid-19'dan korunmanın en temel yolunun bireysel tedbirlerin alınması ve aşılanma olduğunu bildirdi.
- 21.07.2022 21 Tem 11:39 Kütahya'da 800 kişiye yeni istihdam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Vali Ali Çelik ve Nursan Kablo İcra Kurulu Başkanı Ali Kağan Yamakoğlu'nun katılımıyla, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Nursan Holding ile Türkiye İş Kurumu arasında İşbaşı Eğitim Programı Töreni yapıldı.
- 21.07.2022 21 Tem 11:39 Kütahya Teknokent'te "Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark farkındalığı" isimli seminer
Kütahya Tasarım Teknokent, "Ar-Ge Tasarım Merkezi-Teknopark Farkındalığı ve Güncel Avrupa Birliği Horizon & Eureka Hibe Destekleri" isimli seminere ev sahipliği yaptı.
- 21.07.2022 21 Tem 10:46 Kütahya'da kadın üreticiden lavanta üretimi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya'da Emine Daşgın isimli kadın üreticinin yetiştirdiği lavanta tarlasını ziyaret etti.
- 21.07.2022 21 Tem 09:38 Kütahya'da OSB servis yoluna sıcak asfalt
Kütahya'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor.
- 21.07.2022 21 Tem 00:59 Apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi ayakta tedavi edildi.
- 21.07.2022 21 Tem 00:33 Bakan Bilgin: "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız"
Bakan Bilgin: "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız" dedi.
- 20.07.2022 20 Tem 22:09 Müdür Dündar: "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı"
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz İşletme Müdürlüğü Kocadağ Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
- 20.07.2022 20 Tem 21:57 Bakan Bilgin'den Başkan Alim Işık'a ziyaret
Bir dizi inceleme ve ziyaretler için Kütahya'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.
- 20.07.2022 20 Tem 20:27 Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı
Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gürkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
- 20.07.2022 20 Tem 19:53 Son dakika haberi | Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberler... Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- 20.07.2022 20 Tem 17:19 Emet'te ahşap ev yangını
Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde çıkan yangın sonucu, iki katlı ahşap binada büyük hasar meydana geldi.
- 20.07.2022 20 Tem 16:30 Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz (2)
'GELECEĞE ÜMİTLE BAKIYORUZ'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tavşanlı ilçesindeki programının ardından Kütahya'ya geldi.
- 20.07.2022 20 Tem 16:03 Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
- 20.07.2022 20 Tem 15:58 Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile ilgili önce ulaşım yollarını yapıyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile ilgili önce ulaşım yollarını yapıyoruz.
- 20.07.2022 20 Tem 15:54 Bilgin: "Küresel bir ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları var ama Türkiye bunu üretim gücüyle aşacak"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var, enflasyona ezdirmeyeceğiz kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek.
- 20.07.2022 20 Tem 15:06 BAKAN BİLGİN SANAYİDE İSTİHDAM YARATACAK HER GİRİŞİMİ DESTEKLİYORUZ
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz.
- 20.07.2022 20 Tem 14:14 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, İşbaşı Eğitim Programı Töreni'nde konuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sanayide istihdam yaratacak her girişimi desteklediklerini ifade etti.
- 20.07.2022 20 Tem 12:58 Kütahya'da 30 yıl rakip olan iki berber, 20 yıldır birlikte çalışıyor
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 30 yıl rakip olarak çalışan iki berber, birbirine rakip olmayı bırakarak son 20 yıldır aynı iş yerinde mesleklerini sürdürüyor.
- 20.07.2022 20 Tem 12:39 Domaniç'teki kazada hayatını kaybeden genç, Hisarcık'ta toprağa verildi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Naim Şahin, memleketi Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde toprağa verildi.
- 20.07.2022 20 Tem 12:08 Kütahya'daki konut satışlarında artış
Türkiye İstatistik Kurumu ( TUİK) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı.
- 20.07.2022 20 Tem 11:34 İŞİTME ENGELLİ AYŞE'NİN EL EMEĞİ PUŞİDELERİ, TÜRBELERİ SÜSLÜYOR
KÜTAHYA Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'usta öğretici' olarak çalışan işitme engelli Ayşe Sarıçam'ın (39) Maraş işi tekniği ile tasarladığı puşideler, aralarında Eyüp Sultan, Sultan Ahmet ve Vahide Sultan'ınkilerin de olduğu türbeleri süslüyor.
- 20.07.2022 20 Tem 11:17 Simav'da ayçiçeğinde "Çayır Tırtılı" görüldü
Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarına büyük zarar veren "Çayır Tırtılı" Kütahya'nın Simav ilçesinde de görüldü.
- 20.07.2022 20 Tem 11:17 Apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiyi itfaiye kurtardı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi ayakta tedavi edildi.
- 20.07.2022 20 Tem 11:00 Aizanoi'nin Koca Çayı ve çevresi turizme katkı için düzenlenecek
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen Koca Çay, Kütahya Valiliğince yürütülen Penkalas Çayı Projesi ile adeta açık hava müzesine dönüştürülecek.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi.
- 19.07.2022 19 Tem 18:59 Son dakika haberi! Domaniç'te freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika 3. sayfa haberi: Domaniç'te freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, tomruk yükleme kepçesi yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu araçtan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 19.07.2022 19 Tem 18:32 Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
- 19.07.2022 19 Tem 17:27 Son dakika haber | Freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Kütahya'nın Domaniç ilçesinde freni boşalan kamyondan atlayan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
- 19.07.2022 19 Tem 15:14 Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi.
- 19.07.2022 19 Tem 14:39 Domaniç yağlık ayçiçeğiyle sarıya büründü
Tarım ve Orman Bakanlığının yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için destekleme kapsamına aldığı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ekim alanı 200 dönümden 1800 dönüme çıkarıldı.
- 19.07.2022 19 Tem 13:19 Atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor
Atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor Kütahya'da ev hanımı Selime Pehlivan geliştirdiği teknik ile atık pantolon, kazak, kolye ve aksesuarları kullanarak kendi tasarımını oluşturdu Kütahya'da bir kadın, atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor.
- 19.07.2022 19 Tem 12:43 AK Parti'de İl Yürütme Kurulu belli oldu
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda, İl Yürütme Kurulu belli oldu.
- 19.07.2022 19 Tem 12:24 Kütahyalı hacılar havalimanında karşılandı
Kütahyalı ilk hacı kafilesi, Gürsel Bayram başkanlığında 11.45 'te havalimanına indi.
- 19.07.2022 19 Tem 12:23 Serik'te topraksız yaban mersini üreticiliği semineri verildi
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Serik ilçesinde topraksız yaban mersini (blueberry) üreticiliği konusunda seminer düzenlendi.
- 19.07.2022 19 Tem 12:20 Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 Haziran ayında Kütahya genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplamda 144 kişiyi gözaltına aldı.
- 19.07.2022 19 Tem 11:03 Tavşanlı Höyük'te 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki, Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu.
- 19.07.2022 19 Tem 10:28 Müdür Özçalık, çiftçileri uyardı: "Lütfen hasat sonrası anızları yakmayalım"
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, çiftçileri hasat sonrası anızları yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.
- 19.07.2022 19 Tem 00:34 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 19.07.2022 19 Tem 00:32 Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür ocağında geçtiğimiz hafta meydana gelen göçükte yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 18.07.2022 18 Tem 21:53 Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu
Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı.
- 18.07.2022 18 Tem 19:31 Dün çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı.
- 18.07.2022 18 Tem 18:24 Emet'te eski çöplükte çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Kütahya'nın Emet ilçesinde eski çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.
- 18.07.2022 18 Tem 16:34 Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti
Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür ocağında geçtiğimiz hafta meydana gelen göçükte yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 18.07.2022 18 Tem 15:56 Son dakika haberleri | Kütahya'da kömür ocağındaki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberler: Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kömür ocağında meydana gelen göçükte yaralanan maden işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- 18.07.2022 18 Tem 13:43 Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
- 18.07.2022 18 Tem 13:37 Bayram tatilinde Kütahya'ya 722 bin 404 araç giriş yaptı
Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
- 18.07.2022 18 Tem 13:13 Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu
Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında Kütahyalı atlet Sıla Ata, bir altın ve bir gümüş madalya kazandı.
- 18.07.2022 18 Tem 12:46 Gediz'de 190 adet sentetik hap ele geçirildi
Kütahya'nın Gediz İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 190 adet sentetik hap ele geçirildi.
- 18.07.2022 18 Tem 12:08 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 18.07.2022 18 Tem 10:36 İhsan Tunçoğlu: "Komşu iller YHT'ye kavuştu, Kütahya üvey evlat mı?"
Kütahya basın camiasının usta ismi İhsan Tunçoğlu, Kütahya'nın Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağından mahrum bırakılmasına adeta isyan etti.
- 18.07.2022 18 Tem 10:26 CHP'li Kasap'ın köy yolu eleştirisine muhtar yanıt verdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap yine köy yollarını eleştirdi.
- 18.07.2022 18 Tem 10:25 Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşa ettiği ucuz konutlar için başvuru sürecini başlattı. Fırsatı kaçırmak istemeyen alım gücü düşük vatandaşlar, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yapabilecek. İşte TOKİ'ye yapılacak ödemeler ve proje süreleriyle ilgili tüm detaylar...
- 18.07.2022 18 Tem 09:22 Emet EMKO 12 kadına iş imkanı sağlıyor
Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin destekleri ile 6 yıl yıl önce kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) bünyesinde 12 kadına iş imkanı sağlıyor.
- 18.07.2022 18 Tem 09:21 Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı
Kütahya Zafer Meydanı projesi çerçevesinde eski haliyle kalması yönünde kararı çıkan Kütahya'nın simgesi vazonun temeline ilk harcı Belediye Başkanı Alim Işık attı.
- 18.07.2022 18 Tem 09:20 Emet Gürpınar köyüne Yatılı Kur'an Kursu
Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesi Gürpınar köyünde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak Yatılı Kur'an Kursu'nun temel atma törenine katıldı.
- 18.07.2022 18 Tem 09:15 Tatilcilerin tercihi Kütahya Ilıca Harlek Termal Otel oldu
Türkiye'nin önemli termal turizm noktalarından biri olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki Harlek Termal Otel'de, 9 günlük bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde yüz seviyesine ulaştığı belirtildi.
- 17.07.2022 17 Tem 20:15 Kütahya'daki çatı yangını korkuttu
Kütahya'daki çatı yangını korkuttu Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.
- 17.07.2022 17 Tem 18:32 AFAD: "Balıkesir'de çıkan yangına 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer müdahale ediliyor"
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangına, 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.
- 17.07.2022 17 Tem 18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ormana kadar genişleyen yangına 11 helikopter, 5 uçak ve 29 arazöz ile havadan ve karadan müdahale devam ederken yangının çıkış nedeni ile ilgili de araştırmalar sürüyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangının enerji nakil hatlarından kaynaklı çıkmış olabileceğini söyledi.
- 17.07.2022 17 Tem 14:17 9 günlük tatil bitiminde beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı
- 9 günlük tatil bitiminde beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı Afyonkarahisar'da karayollarında araç geçişleri arttı ama yoğunluk olmadı Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası önceki yıllara nazaran trafik yoğunluğu yaşanmadı.
- 17.07.2022 17 Tem 12:18 Son dakika haberi... Kütahya'da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'da düğün salonunda ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş eden şahsın tabancasına el konularak, hakkında adli işlem başlatıldı.
- 17.07.2022 17 Tem 11:20 Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu
Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.
- 17.07.2022 17 Tem 10:35 Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek
Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali, Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaşın...
- 16.07.2022 16 Tem 17:49 Domaniç'te çobana ayı saldırdı
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde ineklerini otlatan çobana ayı saldırdı.
- 16.07.2022 16 Tem 16:53 Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
- 16.07.2022 16 Tem 12:09 Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi
Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi Belediye Başkanı Alim Işık: "Devletin gücünden büyük güç yoktur" Kütahya Belediyesi, otobüsçü esnafının 'kontak kapatma' eyleminde özveri gösteren personelini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.
- 16.07.2022 16 Tem 11:36 Kurtuluşun kenti Kütahya "Büyük Zafer"in 100. yıl dönümüne hazırlanıyor
Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü, muharebenin kazanıldığı Kütahya'da coşkuyla kutlanacak.
- 16.07.2022 16 Tem 11:25 Pazarlar tek yürek oldu
Kütahya'nın Pazarlar ilçesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek, tek ses oldu.
- 16.07.2022 16 Tem 11:22 Ali Fazıl Kasap: Zafer Havalimanı İçin Bu Sene Aktarılacak Bedel 7 Milyon Euro Civarında
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yıllık 658 bin 866 yolcu garantisi verilen Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nı bu yılın ilk altı ayında sadece 21 bin yolcunun kullandığını belirterek, “Yani müteahhidin lehine yüzde 96’lık bir yanılma payı var. Yani uçmayan uçak, gitmeyen yolcu için bu şirketlere para aktarılıyor. Bu seneki aktarılacak olan bedel de 7 milyon euro civarında. Euro kuru da çok yükseldiği için hesabı tutmaz bir şekilde, 250 milyon euroya yakın toplamda, 49 yıl boyunca bu firma sürekli olarak beslenecek. Allah sonumuzu hayretsin” dedi.
- 16.07.2022 16 Tem 10:58 Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 16.07.2022 16 Tem 10:43 Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünden, 2022 yılının ilk 6 ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaş yararlandı.
- 16.07.2022 16 Tem 10:40 Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu
Kütahya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek, tek ses oldu.
- 16.07.2022 16 Tem 10:30 Çavdarhisar'da 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma programı coşkulu geçti
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı ve etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildiSaygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri programı Kaymakam Metin Korkmaz ve Belediye Başkanı Halil...
- 15.07.2022 15 Tem 23:25 Son dakika haber | Hisarcık'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Son dakika haberleri... Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
- 15.07.2022 15 Tem 22:53 Simav'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Kütahya'nın Simav ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve şehit mezarları ziyaret edildi, mevlit okutuldu.
- 15.07.2022 15 Tem 16:58 Kütahya'da 15 Temmuz Şehitler Camii ibadete açıldı
Kütahya'da 15 Temmuz Şehitler Camii ibadete açıldı Kütahya Bereket Sanayi Sitesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Cami, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Vali Ali Çelik'in katılımıyla ibadete açıldı.
- 15.07.2022 15 Tem 16:35 Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 6. yılı sebebiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kütahya'daki şehitlikler ziyaret edildi.
- 15.07.2022 15 Tem 16:24 "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağızve unutturmayacağız" dedi.
- 15.07.2022 15 Tem 16:10 "Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir"
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Aziz Türk milletinin kahraman evlatları, tarihin her dönemindeülkesi ve milleti için canını vermekten hiç çekinmemiştir" dedi.
- 15.07.2022 15 Tem 15:56 Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir"
AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız" dedi.
- 15.07.2022 15 Tem 13:25 Karaağıl köyünde gözleme hayrı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde kaza belalara karşı yağlı hayır gözlemesi yapılarak dağıtıldı.
- 15.07.2022 15 Tem 12:38 15 Temmuz'da gazisi Karayiğit: "Oradaki gördüğüm manzara Türkiye'nin sahipsiz olmadığını gördüm"
15 Temmuz'da gazisi Karayiğit: "Oradaki gördüğüm manzara Türkiye'nin sahipsiz olmadığını gördüm" İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Kütahyalı gazi Ali Karayiğit, o gece ile ilgili olarak "15 Temmuz, vatanını seven...
- 15.07.2022 15 Tem 11:53 Son dakika haberi | KÜTAHYA'DA ORMAN YANGININA İLK MÜDAHALEYİ DEVRİYEDEKİ POLİS VE BEKÇİLER YAPTI
Son dakika haberler... KÜTAHYA'da, gece yarısı çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi, devriye gezen polis ve mahalle bekçileri yaptı.