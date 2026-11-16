Tavşanlı Akıncılarspor, sahasında Uşak Belediye Gençlikspor\'u 10-1 yendi

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Kütahya'yı temsil eden Tavşanlı Akıncılarspor, sahasında konuk ettiği Uşak temsilcisi Belediye Gençlikspor'u 10-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan mor-beyazlı ekip, üstün oyununu skora da yansıtarak ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da gol sağanağını sürdüren Tavşanlı Akıncılarspor, sadece 10 dakikalık bölümde bulduğu 4 golle 55. dakikada skoru 9-0'a taşıdı. Farkın açılmasıyla birlikte oyunun temposunu düşüren ev sahibi ekip, 66. dakikada konuk ekibin tek golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda bir gol daha bulan mor-beyazlılar, mücadeleden 10-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Aileleriyle birlikte tribünleri dolduran sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Tavşanlı Akıncılarspor Kulüp Başkanı Murat Göçmen, "Bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Tek hedefimiz Süper Lig" dedi.

Takımın başarılı futbolcularından Fatma Nur ise galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Takım olarak çok iyi bir uyum yakaladık. Belirlediğimiz hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Galibiyet serimizi bozmayacağız ve sezon sonunda o kupa Tavşanlı'ya gelecek" ifadelerini kullandı.